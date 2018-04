Kirepült a motoros a halálgömbből Győrben

A baleset másnapján – Emanuel a halálgömb előtt, ami sokkal kisebb, mint gondolnánk. Fotó: H. Baranyai Edina

A motor is megsérült, péntek kora délután szerelték, hogy aztán rögtön visszaszállhasson rá az artista. Fotó: H. Baranyai Edina

Öt-hatszáz néző látta a Richter- cirkusz előadását, sokan közülük valóban a „halálgömb" miatt jöttek el, mert ilyet máshol nem látni. Az, hogy hat motoros köröz egyszerre a gömbben, világrekord, hibázni egy másodpercre sem szabad.Banális dolog miatt történt meg a baj, ezt maga az érintett, a 23 éves Emanuel mondta el a Kisalföldnek: „A műsor elején bevonul mindenki, ekkor alapozót kenünk az arcunkra, ami a látvány miatt fontos. Ezúttal elfelejtettem letörölni a púderes krémet, a produkció alatt viszont izzadunk, a smink pedig belefolyt a szembe. Ezzel már akkor gondok voltak, amikor öten voltunk a gömbben, aztán amikor hatan lettünk, s a gömb szétnyílt, egy másodpercnyi kihagyás elég volt. Kizuhantam."„Ez egy olyan világrekord, amit minden nap újra és újra felállítanak a fiúk, a produkció pedig nagyon veszélyes, ez most bebizonyosodott. A gömb szétnyílt, Emanuel a lenti részben körözött a motorral, s talán egy pillanatra rosszul gyorsított" – tette hozzá a cirkusz vezetője Richter Flórián. A dél-amerikai csapat tagjai profik, nem hagynának ki egyetlen előadást sem: péntek kora délután a még sántikáló Emanuel már ismét motorra ült, mert aznap este ismét szerepelni akart a showban.Sejthetik, hogy nem ez volt az orvosi javallat a sérüléseire, merthogy az artista kórházba is került. Prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos igazgatója megkeresésünkre elmondta, mellkaszúzódásai miatt éjjel megfigyelésre bent tartották a beteget, akit a cirkuszból szállított a mentő hozzájuk. Az artista saját felelősségére távozott péntek reggel a kórházból – az ellátásért hálás volt a magyar orvosoknak –, a kezelés összegét pedig ő maga fizette.„Tízéves korom óta csinálom ezt, most vagyok huszonhárom éves. A tizenhárom év alatt talán négy-öt balesetem volt, de ilyen súlyos egy sem" – tette még hozzá.Richter Flórián elmondta, artistája mellkasa, lába és válla azért sérült meg; mert miután kizuhant a gömbből, egy oszlopnak csapódott. Szinte bizonyos, hogy nem repült volna egyébként sem a nézőtérig, de az oszlop miatt a manézs közepére esett, közel a gömbhöz. Egy ideig nem merték megmozdítani, de aztán a saját lábán ment a kiérkező mentőkhöz. Nagy tapsot kapott, de nyilvánvalóan a produkció nem erre a tapsra volt felépítve.Végül még egy adalék, hogy el tudják képzelni magát az attrakciót: a gömb, amelyben hat motoros egyszerre cikázik, mindössze 4,5 méter átmérőjű... Ugyanez a csapat tavaly még „csak" öt motorral körözött, az új világrekord már hat motor egyszerre a gömbben.