A veronai buszbaleset még ezekben a napokban is része a közbeszédnek, de nemcsak annak, hanem Nagybajcs életének is, ahol a napokban véradást szerveztek, hogy így segítsék a sérültek felépülését. Elképzelhető az is, hogy a súlyosan megégett sofőrnek a győri szövetbankban tenyésztenek hámsejtet.