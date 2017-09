Audis buszból helyközi járatok lettek a megyében

Már nem az ÉNYKK, hanem a Blaguss Agora Kft. buszai kanyarodnak az Audi területére. Egymás után érkeznek, s továbbmennek a körforgalomnál, míg az állami buszok egy része jobbra tart a Kardán utcai főporta felé. Hiszen az Audi Motor-gyár dolgozóit továbbra a Kisalföld Volán jogutódja, az ÉNYKK hozza-viszi, s a nagy körforgalomnál mintha csak elköszönne a „Jármű" embereit szállító soproni székhelyű cégtől. A 80 éves múlttal rendelkező Blaguss-cégcsoport magyarországi leányvállalata – miután megnyerte az Audi Hungaria Kft. járműgyári dolgozóinak szállítására kiírt tendert – szeptemberben vette át a feladatot, s 21+1 járatot közlekedtet naponta háromszor.

Talán nem is annyira az Audi dolgozói veszik észre a különbséget, mivel ők lényegében az egyik jó buszból szálltak át a másikba. Amint egy dolgozó a Kisalföldnek elmondta: ezek a mostani járművek talán szebbek, hiszen messziről látszik rajtuk, hogy újak, de a kényelmi szint hasonló. Az ÉNYKK autóbuszai – amelyek tavaly még az Audi Jármű dolgozóit szállották – szintén fiatal, 5–6 éves Credo típusú járművek, 50 ülőhellyel, dönthető üléssel és klímával. A Blaguss járműveinél a park átlagéletkora nem egész 3 év. De hogy az 5–6 évet is viszonyíthassuk valamihez: az ÉNYKK regionális és országos járatait végző autóbusz-állomány átlagéletkora jelenleg 13,1 év – felelte kérdésünkre a cég.Hegedűs-Kuti Piroska, a négy megyét felölelő közlekedési társaság szóvivője elmondta: jellemzően Győr-Moson-Sopron területén osztották el a korábban lekötött audis buszokat, és a Sopron, Kapuvár, Csorna és Győr térségében közlekedő menetrend szerinti járatokra vezényelték át őket. „Ebből származóan a társaság valamennyi szolgáltatóközpontját érintve további autóbusz-átcsoportosításokra is sor került" – közölték. Ezek a helyközi közlekedésbe kerültek, de napi tevékenységük során nem köthető a jelenlétük egy-egy városhoz, várhatóan a megye egész területén találkozunk velük.Érdeklődtünk, hogyan érintette a vesztes pályázat során kiesett megrendelés a személyi állományt, hiszen 20 járatot vett át a Blaguss, amely már korábban is nyert Audi-tenderen a pozsonyi Volkswagen-gyárba átcsoportosított dolgozók napi szállítására.Az állami társaság közölte: az ismert létszámhiány miatt minden autóbusz-vezetőnek ajánlottak munkát, így létszámleépítés nem történt. „A feladatot végző munkatársak közül azonban voltak, akik a változást követően a jövőjüket máshol tervezték, ezért a munkaviszonyuk megszűnt" – felelték. S bár erről egyik érintett vállalattól sem kaptunk hivatalos információt, úgy tudjuk: több sofőr jelentősebb távolságra lakik, ahonnan esetleg idekapcsolódó Volán-járat nincs, de az Audiba onnan is vezethetett, s így megérte átpártolni neki a Blagusshoz.