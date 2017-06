Wáberer György felmondja a Waberer´s név használati jogát

Wáberer György az erről rendelkező szerződés lejártakor, 2018 nyarán felmondja a Waberer's márkanév és cégnév használatának jogát.



A hírt a vállalkozó sajtóközleményben jelentette be kedden. A Waberer's International Zrt. alapítója és korábbi társtulajdonosa 2016 júniusában vált meg részesedésétől a társaságban.



A közlemény ismerteti: az európai nemzetközi közúti fuvarozás egyik legjobban ismert márkanevének használatáról szóló megegyezés a tulajdon átruházásáról kötött megállapodás elválaszthatatlan eleme volt. A Waberer's feliratot az új tulajdonosi szerkezetben is több mint 3500 pótkocsi viseli.



Wáberer György részvényeit a Mid Europa Partners magántőke-befektetési alap vásárolta meg 2016-ban, amely 2011 óta volt a vállalkozó pénzügyi befektető partnere a Waberer's-ben. A Mid Europa Partners ezzel 56,8 százalékos részesedését 97,1 százalékra növelte, amivel teljes ellenőrzést szerzett a Waberer's-ben. Wáberer György a részvényértékesítéssel egyidejűleg lemondott a társaságban betöltött összes tisztségéről.



A társaság június 19-én jelentette be, hogy nyilvános részvényértékesítést indított, és kérelmezi részvényeinek bevezetését a BÉT prémium kategóriájába. A társaság nyilvánosan részben új kibocsátású, részben meglévő részvényeket ad el, emellett intézményi befektetőknek zártkörű értékesítést is szervez.



A Waberer's International Zrt. 2016-ban 9,5 százalékkal, 572,4 millió euróra növelte árbevételét az előző évhez képest, kamatfizetés, adózás és értékcsökkentési leírás előtti üzemi eredményét (EBITDA) pedig 12,1 százalékkal, 73,6 millió euróra növelte. A cégnél hozzávetőleg 6500-an dolgoznak. A nemzetközi fuvarozó cég 2016 első felében felvásárolta a WHB biztosítótársaságot, idén májusban pedig adásvételi szerződést írt alá a lengyel Link fuvarozócég megvásárlásáról.