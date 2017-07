Vizes vb: milliárdokat költenek a turisták a Magyar Idők szerint

A lapnak Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója azt mondta, a sportesemény jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy jelenleg 90 százalék fölötti foglaltsággal működnek a budapesti szállodák. A külföldi turisták szállásfoglalásából származó bevételek emelkedése a 25 százalékot is eléri ebben az időszakban.



Balatonfüreden is közel teltházasak a szállodák - közölte a lappal a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Könnyid László elmondta, az átlagos szobaárakon tavalyhoz képest júliusban két számjegyű, 10-15 százalékos emelést hajtottak végre a szállásadók, a szobák azonban így is elkeltek. Minden szállásra költött 100 forint után további 400 forintot költenek el a látogatók más kereskedőknél, szolgáltatóknál is - tette hozzá. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ezekben a napokban teljesítőképessége felső határán üzemel. Az utasforgalom nagyságát mutatja az is, hogy míg az első fél év növekedése az egy évvel korábbihoz képest 14 százalék volt, addig az erre a hétre vonatkozó adatok még ezt is fölülmúlják a 15 százalékos mértékkel - mondta Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs vezetője. Az ötezres budapesti taxiflotta zökkenőmentesen látja el mind a világbajnokságot, mind az attól független turisztikai igényeket - közölte a lappal Metál Zoltán, az Országos Taxisszövetség elnöke.