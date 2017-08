Versenyhelyzet a Tesco sztrájk ügyében?

A 2017-es évben esedékes bértárgyalások során korábban sosem tapasztalt módon fogott össze a Tesco áruházakban működő két szakszervezet a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ). A tárgyalások során a felek meghatározták azokat a közös követeléseket, amelyeket el kívántak érni. Az egyeztetések sikertelenül zárultak, ezért a két szakszervezet 2017. július 8-án egy közös szervezésű demonstrációt tartott a Fogarasi úti áruház előtt, amelynek keretében átadták követeléseiket a munkáltató képviselőjének - írta közös hétfői közleményében a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a KASZ TESCO alapszervezete.



Az akkor átadott követelések az alábbiak voltak:



1. "Követeljük, hogy a Tesco tartsa be a korábban tett ígéretét, miszerint szeretne a három legjobban fizető munkáltató közé tartozni a szektorban."



2. "Követeljük, hogy a korábban alkalmazott rendszernek megfelelően a vállalat bérben is különböztesse meg a különböző felelősségi és nehézségi szinten dolgozó munkavállalókat."



3. "Követeljük, hogy becsüljék meg azokat a munkavállalókat, akik már régóta dolgoznak a vállalat eredményességének érdekében."



4. "Követeljük, hogy az alkalmi bérrendezéseknek egyszer és mindenkorra vessenek véget, és a Tesco térjen vissza a rendes éves bértárgyalásokhoz és béremelésekhez."



5. "Követeljük továbbá, hogy a vállalat biztosítson olyan létszámot az üzleteiben, amely csökkenti a munkavállalókra háruló óriási megterhelést."



Kérték, hogy a vállalat reagáljon a követelésekre, illetve jelöljön ki egy időpontot az egyeztetésre, legkésőbb augusztus elején. Eddig sem reagálás, sem egyeztetés nem volt, és időpont sincs.



Ezért augusztus 14-én felszólították a TESCO vezetését, hogy egy héten belül jelölje ki a konkrét egyeztetés időpontját. Amennyiben ez elmarad, illetve az érdemi tárgyalások nem indulnak be, a KASZ felállítja a sztrájkbizottságot, amely megfogalmazza a konkrét követeléseinket, illetve elkezdi megszervezni a sztrájkot. A korábbi követeléseket nem adják fel, de konkrétan megfogalmazzák, hogy milyen időponttól, milyen munkakörökben, hány százalékos béremelést akarnak, illetve mit várnak el a létszámhiány enyhítése ügyében, ha kevés embert vehetnek fel a boltok, a vállalat indokolatlanul spórol.



A KDFSZ már megalakította sztrájkbizottságát, de a KASZ-t erről nem értesítette. Ugyancsak nem ismerik a konkrét követeléseket sem, illetve amit a sajtóból ismernek, az nem is értelmezhető. Számukra a munkavállalók képviselete nem egy verseny, amiben jobbnak kell lenniük bármely másik szakszervezetnél. Az érdekképviselet egy cél, ami mindenkor a munkavállalók érdekét szolgálja, és fölötte áll bármilyen egyéni és szakszervezeti érdeknek.



A szakszervezeti tagokon kívül egyre több dolgozó támogatja a sztrájkot, az alacsony bérek, illetve a túlzott leterhelés miatt, amit az alacsony létszám, a fluktuáció, a szakképzetlenség okoz.



Úgy tűnik, a Tescónál mindenképpen sztrájkolni kell! - zárja közös közleményét a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete és a KASZ TESCO alapszervezete.