Varga Mihály: vasárnaptól indul az online számlázás

A pénzügyminiszter elmondta: a zökkenőmentes átállás érdekében azt kérte a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, hogy ha az adatok július 31-ig beérkeznek, akkor a hivatal az érintett vállalkozókkal szemben semmilyen szankciót ne alkalmazzon. Előfordulhat ugyanis, hogy egy vállalkozás nem áll készen július 1-én az adatszolgáltatásra annak ellenére, hogy megkezdte a felkészülést.

Ez azt jelenti, hogy az információ már a bevallások beérkezése előtt a hatóság rendelkezésére áll, így számos csalás felderítését teheti eredményesebbé akkor is, ha a bevallások beérkezéséig az érintettek esetleg már nem elérhetők.

Július 1-től minden olyan számlát lát az adóhivatal, amelynek az áfa-értéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. A jogkövető, az átállásban partnerként közreműködő vállalkozásokat azonban nem éri joghátrány, ha az általuk használt számlázó-program esetleg még nem képes az online adatszolgáltatásra - tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-t.A számlázó program működési problémáit nem értékelheti a vállalkozók terhére az adóhivatal, ez nemcsak az ügyfél-centrikussággal, de az online számla egyik fő céljával, az adminisztráció-csökkentéssel is ellentétes lenne. A NAV tehát július 31-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a vállalkozás már regisztrált az Online Számla rendszerben és a számlaadatok az időszak végéig, utólag megérkeznek az adóhivatalhoz - jelentette ki Varga Mihály.A vasárnap induló online számlázás a gazdaságfehérítés újabb fontos állomása - emelte ki a tárcavezető. Hozzátette: az adóhivatal rendelkezésére álló számlaadatok kockázatelemzések és ellenőrzések széles körű lefolytatására adnak lehetőséget, jelentőségük pedig azok azonnaliságában és automatikusságában rejlik.A bevallások ugyanis a korábbi időszakokról adnak számot, így a csaló vállalkozók kétes ügyleteiről, például a fiktív számlakiállításáról eddig csak utólag értesült a NAV. Emiatt nemcsak az államkasszát károsítják meg jelentős mértékben, hanem a tisztességes piaci szereplőket is, akik árversenyt futnak a fiktív számlagyártókkal - összegezte az új rendszer lényegét a pénzügyminiszter.A jövőbeni lehetőségekről Varga Mihály elmondta, hogy ezek az információk fokozatosan az adózók adminisztrációs terheit is jelentősen könnyítik. A beérkező számlaadatok - az adóhatóság rendelkezésére álló egyéb adatokkal összekötve - a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan más bevallások adóhatósági kiajánlásához is felhasználhatók lesznek.