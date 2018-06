Varga Mihály: az átállásban segít a NAV ingyenes online számlázóprogramja

A tesztelés után, július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze: az online számlázás; a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) saját fejlesztésű online számlázó programját, amely az adatszolgáltatáson túl számos speciális szolgáltatást is nyújt használóinak - tájékoztatta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-t.



A tárcavezető kiemelte, hogy a NAV saját fejlesztésű online számlázóprogramja egy olyan speciális és egyedülálló szolgáltatás, amelyet jellemzően a kis- és középvállalkozások tudnak majd használni. Az ingyenes program biztosítása példaértékű lehet a bürokráciacsökkentésben is - hangsúlyozta.



Azon túl ugyanis, hogy jelentősen csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei, az adóhivatali programot használóknak nem kell a számlakiállítással kapcsolatos költséggel sem számolniuk, így például az online számlázást választóknak a jövőben nem kell többé számlatömböt vásárolniuk - tette hozzá. Az ingyenes program kínálta szolgáltatások közül a pénzügyminiszter kiemelte a számlák közti keresési lehetőséget, a partnerek speciális kezelését, például, hogy a szoftver automatikusan tölti be a vevő adatait.



Tovább egyszerűsíti és gyorsítja a számlakiállítást a terméklistából a tételek gyors hozzáadásának lehetősége. A NAV programjának elmaradhatatlan kelléke a szakszerű segítségnyújtás, amely a program használata mellett a számlázási szabályokra vonatkozó tájékoztatásra is kiterjed - húzta alá a tárcavezető. Varga Mihály elmondta, hogy - tekintettel arra, hogy majd egy hónap van hátra az éles indulásig - az érintetteknek érdemes megkezdeni a felkészülést.



Jelenleg több mint 210 ezer vállalkozás használ számlázóprogramot, nekik mindössze annyi feladatuk van, hogy ellenőrizzék azt, hogy az általuk használt program képes lesz-e július 1-jétől az online adattovábbításra. A vállalkozások jelentős többsége még mindig kézi számlát használ. Nekik is segít a NAV ingyenes online számlázó programja, amely a számlatömb mellett a manuális adatszolgáltatást is kiváltja. Míg a vállalkozások adminisztrációját csökkenti, addig az államkassza bevételét növeli - mutatott rá az online számla lényegére a pénzügyminiszter.



Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság tanulmánya szerint fele akkora volt 2015-ben az adóelkerülés hazánkban, mint a régió országaiban. Magyarországon az adórés 13,7 százalék, addig a régiós átlag 25,5 százalék. "Az online számlázás bevezetésével 2018-ra akár 10 százalék alá is csökkenhet hazánkban az adóelkerülés mértéke" - jelentette ki a pénzügyminiszter.