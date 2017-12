Van még otthon régi 20 ezrese? Eddig fizethet vele!

Már csak tíz napig, azaz december 31-ig lehet fizetni a régi húszezer forintos bankjegyekkel, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az év végén bevonja azokat a forgalomból - figyelmeztet honlapján a jegybank.Január 1-jétől már csak a két évvel ezelőtt forgalomba hozott, korszerűbb húszezer forintos bankjegyeket lehet használni a vásárlások során, a kereskedők nem kötelesek elfogadni a bevont, régi bankjegyeket.A be nem cserélt régi húszezer forintosok nem veszítik el értéküket, a bank- és postafiókokban még három évig, az MNB lakossági pénztárában pedig húsz évig - azaz 2037. december 31-ig - díjmentesen átválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre - közölte a jegybank.A közlemény kitér arra is, hogy a húszezer forintos bankjegyek cseréje eredményes volt, a régi bankjegyek december közepén már csak a forgalomban levő összes húszezer forintos bankjegy 4 százalékát tették ki.Az MNB arra is felhívja a figyelmet, hogy a régi tízezer forintosok bevonásáról még nem született döntés, így ezek a bankjegyek az újakkal együtt továbbra is korlátozás nélkül használhatóak.A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról, illetve a bevont fizetőeszközök átváltásával kapcsolatos tudnivalókról aztovábbi naprakész, részletes információk érhetők el.