Változatlanul a pezsgőből és a virsliből fogy a legtöbb szilveszterkor

A szilveszter előtti napokban az átlagoshoz képest megnő az üzletek forgalma, de ez a növekedés nem olyan kiugró, mint a karácsonyi időszakban - mondta az MTI-nek Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatója.



Az év utolsó napjaiban főként a hagyományosan az óév búcsúztatásához kapcsolódó termékek értékesítésénél figyelhető meg jelentős bővülés, a különféle szeszes italokból, virslifélékből, malachúsból, chipsekből vesznek a megszokottnál többet a vásárlók.

A kommunikációs igazgató elmondta azt is, hogy az idén karácsonykor 3-5 százalékkal volt nagyobb a CBA-lánc boltjainak forgalma a tavalyinál, ennek alapján arra számítanak, hogy a szilveszteri forgalom is meghaladja majd az előző évit.



Az Auchan Magyarország Kft. az MTI megkeresésére arról tájékoztatott, hogy tapasztalataik szerint sok vásárló választ hazai pezsgőket, illetve borokat az ünnepléshez, és folyamatosan nő a felső kategóriás italok, valamint a nagy üveges kiszerelések iránti érdeklődés. Az áruházlánc ezért az idei ünnepi szezontól a legnépszerűbb pincészetek boraiból 1,5 és 3 literes palackokat is kínál. A vásárlók kedvencei a tokaji, a szekszárdi vörös, illetve a villányi borok, amelyek már november közepétől igen keresettek.



Az év végi vásárlási szokások változásai közül az Auchan azt emelte ki, hogy míg korábban csak az újév köszöntéséhez választottak pezsgőt a vevők, addig az idén ez az ital már egyre több karácsonyi asztalon is helyet kapott.



A dekorációs termékek között a legnépszerűbbek a papírtrombiták, a szerpentinek, a konfetti ágyúk és a lufik, emellett az áruházlánc eldobható tányér-, illetve pohárválasztékkal is készült - jelezte az Auchan.



A Tesco-Global Áruházak Zrt. tájékoztatása szerint decemberben a pezsgők forgalma hatszorosára, a virsliké tizenötszörösére, a lencséé nyolcszorosára nő üzleteikben.



Pezsgőből az ünnepi időszakban értékesítik az éves forgalom 40 százalékát. Az áruházlánc is azt tapasztalja, hogy a vásárlók egyre inkább a minőségi termékeket választják, a legkeresettebbek a hazai pezsgők. Az alkoholmentes gyerekpezsgőből az éves forgalom 60 százalékát adják el szilveszter előtt.



Az áruházakban kapható 90 féle virsliből várhatóan több mint 500 tonnát ad el a Tesco, a decemberi forgalom 55-60 százalékát a két ünnep között értékesítik. A vásárlók egyre inkább a közép- és felsőkategóriás virsliket keresik, a legnépszerűbbek a frankfurti- és juhbeles baromfivirslik, de folyamatosan nő a kereslet a sertésvirslik iránt is.



A majonéz, mustár, ketchup és torma forgalma több mint háromszorosára nő, a pékáruk forgalma 30 százalékkal ugrik meg szilveszter előtt, leginkább fehér kenyér, zsemle és sajtos stangli kerül ilyenkor a bevásárlókosarakba - közölte a Tesco.



A Lidl Magyarország Bt.-nél ugyancsak a virsli, a lencse, a pezsgő, az egyéb alkoholos italok, égetett szeszek fogalmában számítanak kiugró növekedésre a szilveszter előtti napokban.



Szilveszter előtt a sós snackek, illetve a chipsek iránti kereslet is megugrik. Az Intersnack Magyarország Kft. (Chio) adatai szerint Magyarországon a különböző snackekből a teljes fogyasztás évi 30 ezer tonna, ebből 5000 tonna decemberben fogy el.



Chipsből harmadával többet vesznek a vásárlók a nyári hónapokhoz képest, a krékerek, perecek és pálcikák keverékéből készülő sós mixek forgalma pedig még ennél is jobban, 50 százalékkal ugrik meg a téli ünnepek idején.



A magyar snackpiac sajátossága, hogy az európai átlagnál jóval kisebb hányadot hasít ki belőle a burgonyachips és jóval nagyobbat a lisztből sütött snack (sóspálcika, perec, kréker). Az egy főre eső chips-fogyasztásban a 24. helyen állnak a magyar fogyasztók a vizsgált 29 európai ország listáján, a ropi-, perec- és krékerfogyasztásban viszont 7. helyen - közölte az Intersnack Magyarország.