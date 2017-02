Vagyonnyilatkozatok: a fejlesztési miniszter vagyona gyarapodott a legjobban a kormánytagok közül

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes - a több miniszterhez hasonlóan - bruttó 1,1 millió forintos havi jövedelemmel rendelkezik, tartozása nincs, megtakarítás pedig több mint 3 millió forinttal bővült. A kereszténydemokrata politikus ingatlanvagyona nem változott: továbbra is két II. kerületi ingatlan felét, valamint egy balatonfenyvesi üdülő haszonélvezeti jogát birtokolja.



Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter posztján szerzett jövedelmét földbérleti díjakból és osztalékból 12 millió forintos időszakos, erdőgazdálkodóként pedig 3 millió forintos egyszeri bevétellel egészítette ki.



A miniszter 9 pótlap közbeiktatásával sorolta fel a hozzá köthető ingatlanokat, amelyek listája 2016-ban három hódmezővásárhelyi szántóval bővült, összesen több mint 15 hektár nagyságban. Lázár Jánosnak így már egyebek mellett 14 saját szántója van, miközben továbbra is felerészben tulajdonolja hódmezővásárhelyi házát.



A Miniszterelnökség vezetője 2016-ban vásárolt egy 2013-as évjáratú Mercedes-Benz V-osztályú gépkocsit, továbbá műtárgyakat is. Lázár János kötvényeinek értéke 42 millió forintról 30 millió forintra csökkent, miközben korábban nem jelzett készpénzállománya 14,2 millió forint lett, életbiztosítása maradt 6,8 millió forint, törzsrészvényei értéke pedig 6 millió forint. A miniszter 10 millió forinttal 35 millió forintra tudta csökkenteni banki hitelét, magánszemélyekkel szembeni tartozása azonban 4 millió forinttal 40 millió forintra nőtt.



A külgazdasági és külügyminiszter különböző formában meglévő megtakarításainak összértéke egymillió forinttal mintegy 4 millió forintra emelkedett, szüleivel szemben fennálló 30 millió forintos tartozása nem csökkent. Szijjártó Péter ingatlanvagyona változatlan: a tárcavezető egy dunakeszi házzal rendelkezik, emellett megtartotta tulajdonrészét három balatonedericsi és egy győri ingatlanban.



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter továbbra is résztulajdonos két II. kerületi lakóházban, ahogy két karcagi telke is megmaradt, államkötvény-vagyonát ellenben 3,1 millió forintról 4,2 millió forintra növelte, 1,1 millió forint értékű befektetési jegyeinek értékesítésével. A tárcavezető hiteltartozása 6,7 millió forintról 4,5 millió forintra apadt.



A fejlesztési minisztériumot vezető Seszták Miklós tárcavezetői illetménye mellett 61 millió forintos bevételre tett szerint ügyvédi irodájából. Megtakarításait 35 millió forinttal tudta növelni, azok összértéke pedig így meghaladja a 270 millió forintot. Seszták Miklós magánszeméllyel szembeni tartozása továbbra is 3 millió forint, emellett megtartotta három kisvárdai ingatlanát, amelyek mellett birtokol még egy budapesti, XIII. kerületi lakást, míg egy továbbinak felerészben haszonélvezője.



Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének megtakarításai megközelítőleg négymillió forinttal csökkentek, miközben nyilatkozatában ezúttal sem szerepel tartozás, ugyanakkor abban ezúttal is megtalálható egy XIII. kerületi lakás és négy bükkszentkereszti ingatlan.



A földművelésügyi miniszter nyilatkozatában az egyetlen változást az jelenti, hogy a tárcavezető 200 könyvvel immáron 7 ezer kötetesre bővítette könyvtárát. Fazekas Sándor emellett megtartotta karcagi családi házát és szántóit, továbbá IX. kerületi lakását és 2007-ben vásárolt Toyota Corolláját.



Simicskó István honvédelmi miniszter nevén még mindig nincs ingatlan, megvan azonban még neki 2009-ben vásárolt Ford Focusa. Megtakarításainak teljes értéke ezzel egy időben 10,5 millió forinttal 49,5 millió forintra csökkent.



A Miniszterelnöki Kabinetiroda élén álló Rogán Antal vagyonnyilatkozatában továbbra is szerepel II. kerületi lakása, ahogyan egy 40 négyzetméter körüli teremgarázs és tároló is.



A miniszter megtartotta balatonlellei üdülőjét, valamint szakonyfalui erdőjét és egyéb itt örökölt ingatlanjait. A politikusnál 2011 óta tartós bérletben van egy A3-as Audi, emellett 446 ezer forint megtakarítással rendelkezik. Rogán Antal pénzintézettel szembeni tartozása egymillió forinttal 27,7 millió forintra csökkent, magánszeméllyel szembeni tartozása azonban 3 millió forinttal 18 millió forintra emelkedett. A politikus nyilatkozata egyéb közlendői között feltüntette: "szabadalmi jog bejegyzés alatt".



Pintér Sándor belügyminiszter továbbra is tulajdonosa egyebek mellett egy 155 négyzetméteres VII. kerületi társasházi lakásnak, míg a II. kerületben négy lakása van, Siófokon pedig egy 200 négyzetméteres háza.



A miniszter megtartotta 1995-ben örökölt Wartburgját, feleségével birtokolt szerteágazó értékpapír-portfóliójának együttes értéke - jelenlegi árfolyamon számolva - mintegy 300 millió forintot tesz ki, több mint 100 millió forinttal kevesebbet, mint az előző évben, miközben a tárcavezetőnek még mindig fennállnak egymilliárd forintot meghaladó pénzkövetelései. Pintér Sándornak nincs tartozása.



Trócsányi László igazságügyi miniszter hivatali fizetését 910 ezer forintos oktatói és kutatói jövedelemmel egészíti ki. A miniszter euróban tárolt megtakarításainak összértéke mintegy 9 millió forinttal növekedett, ingatlanvagyona azonban változatlan: egyebek mellett egy budapesti, XII. kerületi, 260 négyzetméteres ház résztulajdonosa, de van a fővárosban egy 68 négyzetméteres lakása is felerészben.