Útnak indult Magyarország első mozgó bankja

Forrás: uzletresz.hu

Ünnepélyes keretek között indult útjára a Heves megyei Tarnaleleszen Magyarország első, négy keréken guruló bankja, ami a Takarék Csoport egyedülálló innovációja.A mozgó bankfióknak kialakított és ATM-mel felszerelt kisbuszban első körben 11 kis magyarországi településen váltak elérhetővé a takarékok termékei és szolgáltatásai. Később azonban az ország bármely pontján felbukkanhat a speciális jármű, elsősorban olyan távoli, kis lélekszámú helyeken, ahol nincs, vagy eddig még soha nem is volt bankfiók.A Takarék-busz egy teljes kisfióki technikával felszerelt gépjármű, amely a tervek szerint naponta három települést lát majd el pénzügyi szolgáltatásokkal, heti rendszerességgel, előre megállapított ütemterv szerint. A járművön található ATM, készpénz befizetésére alkalmas bedobószéf, ezek mellett az ügyviteli forgalmazáshoz szükséges eszközök. Egy-egy településen a mozgó bank az ügyfélforgalomtól függően 1,5-2,5 órán keresztül áll majd a lakosság rendelkezésére.A szeptember 27-étől rendszeres járat elsőként nyolc Heves megyei – Tarnalelesz, Mikófalva, Egercsehi, Egerbocs, Nagyvisnyó, Balaton, Bekölce és Egerbakta –, valamint három Borsod-Abaúj-Zemplén megyei – Tiszakarád, Bodroghalom és Erdőbénye – település lakosait, vállalkozóit és önkormányzatait képes ellátni pénzügyi szolgáltatásokkal. A települések közös jellemzője, hogy a nagyobb városoktól több kilométeres távolságra helyezkednek el, zömük lakossága nem éri el az 1500 főt sem.

pénzbefizetés

ATM-es pénzfelvétel

számlanyitás

betételhelyezés (lejárók megújítása)

meghatározott limit alatt pénzfelvétel a betétből

átutalás

a magánszemélyek fogyasztási hiteleket, személyi kölcsönöket, valamint Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) igényelhetnek

a vállalkozások bankszámla-hitelkereteket igényelhetnek

befektetési szolgáltatások igénybe vétele

állampapírok vásárlása

a Takarék Csoport leányvállalatainak, illetve partnereinek termékei is megvásárolhatók

A lakossági és vállalati ügyfelek az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe a kisbusszal utazó, szakképzett banki ügyintézőn keresztül:Az utazó bankfiók fontos szerepet tölt be a pénzügyi tájékoztatásban is, hiszen a Takarék-busszal utazó banki ügyintéző személyre szabott tanácsokat tud adni magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt, felkarolni az életképes elképzeléseket, ugyanúgy, mint a „normál" kirendeltségeken.Több szempontból is nagy szükség volt erre a Magyarországon új, innovatív banki szolgáltatásra. Bár a teljes hazai felnőtt lakosság körében gyorsan nő azok száma, akik rendszeresen bankolnak online, az ügyfelek döntő többsége még mindig ragaszkodik a személyes kapcsolattartáshoz, a hagyományos fiókos ügyintézéshez. Sokan élnek továbbá olyan távoli településeken, ahol egyetlen bankfiók sem működik, és a legközelebbi kirendeltség is kilométerekre található, emiatt sok idős és beteg ember számára különösen hasznos megoldás az utazó bankfiók. Végül a mozgó bank olyan helyekre is el tud menni, ahol az embereknek szükségük van pénzügyeik intézésére, például fesztiválokra, rendezvényekre. Ez különösen fontos és kényelmes, ügyfélbarát megoldás egy olyan időszakban, amikor a hazai bankok jelentős mértékben szűkítik vidéki fiókhálózatukat.A mozgó bank zavartalan működéséhez az érintett települések önkormányzatai többféle segítséget is felajánlottak. Például biztosítják a helyszínt, bevonva a helyi polgárőrséget, annak érdekében, hogy a település lakossága és vállalkozói minél jobban ki tudják használni a szolgáltatást.Természetesen az ügyfelek továbbra is intézhetik a pénzügyeiket hagyományos módon, a mozgó bank által felkeresett 11 településhez közeli, azoktól általában 3-17 kilométerre megtalálható Takarék-fiókokban.A Takarékbank az első három hónap tapasztalatai alapján dönti el, lesz-e szükség változtatásokra a szolgáltatásban.