Újra igényelhető a szőlő szerkezetátalakítási támogatás a hónap közepétől

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) tájékoztatása szerint az idén kétszer: február 15. és 28., valamint november 2. és 30. között lehet igényelni a támogatást.



A támogatás 2018 őszétől szőlőültetvények áttelepítése és fajtaváltása mellett szolgálhatja a termesztéstechnológiai módszerek javítását is.



A támogatás forrása a 2019-2023. évek szőlő-bor nemzeti támogatási program, azt azok is igénybe vehetik, akik 2016. január 1. előtt a telepítési jogtartalékból jutottak telepítési joghoz.



A rendelet alapján az egyéni tervek elbírálásakor már nem lesz szempont a beérkezési sorrend.



A támogatás mértéke a meghatározott költségátalányok 50 százaléka a borvidéki tervnek való megfelelés esetén, ennek hiányában 40 százalék.



A jogszabály az intézkedésre 45 millió euró - mintegy 14 milliárd forint - keretösszeget határoz meg. Amennyiben a rendelkezésre álló keretet a kérelmezők túligényelnék, akkor a magasabb pontszámot elérő kérelmek részesíthetők először támogatásban.



A szerkezetátalakítás mellett a kormány az új szőlőtelepítést is támogatja. A két intézkedés keretében összesen mintegy 18 milliárd forint támogatásban részesül a szektor - közölte az FM.