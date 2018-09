Újra bértárgyalásokat kezdenek az állami vállalatoknál

A meglévő bérmegállapodás mellett már a jövő évtől új egyezség jöhet az állami vállalatoknál; a tárgyalások hamarosan elkezdődnek - írja a Magyar Idők hétfői számában.



Akár már jövőre új bérmegállapodás jöhet az állami vállalatoknál, tehát a postánál, a vasútnál, a Volán-társaságoknál és a víziközmű-cégeknél, a jelenleg érvényben lévő, tavaly megkötött, 2019 végéig szóló egyezség mellett. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a lap megkeresésére felidézte: az állami vállalatoknál a megállapodás szerint három év alatt átlagosan 30 százalékos bérfelzárkóztatást kell végrehajtani; eszerint jövőre a dolgozók átlagosan ötszázalékos fizetésemelésben részesülnek.



A szakszervezeti vezető értékelése szerint a megállapodás sikeres, mivel hozzájárult a munkaerő megtartásához, ugyanakkor a cégeknek nagy szükségük van a további munkaerőre, az ő toborzásukhoz pedig egyéb intézkedésekre van szükség. Ezekről a lépésekről a közeljövőben kezdődhetnek az egyeztetések a szakszervezeti oldal és a vállalatok közötti párbeszédet segítő, nemrégiben megalakult, Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán (KVKF).



A Munkástanácsok Országos Szövetsége új bérmegállapodás megkötését szorgalmazza már 2019-től, a jelenlegi egyezség megtartása mellett. Ez azt jelenti, az átlagosan ötszázalékos jövő évi emelésen felül további, átlagosan nyolcszázalékos felzárkóztatásra is javaslatot tesznek. Az elnök szerint az így elérhető, legalább 13 százalék körüli bérrendezés indokolt a jövő évi költségvetésben előirányzott fogyasztásnövekedés teljesüléséhez, valamint a reálkeresetek további jelentős emelkedéséhez.



A tárgyalások során többéves megállapodás megkötését is szorgalmaznák, évente két számjegyű bérfelzárkóztatási pályával. A szakszervezet elnöke hozzátette: a tárgyalásokat sok tényező befolyásolhatja, beleértve a közlekedési társaságoknál tervezett átalakításokat is.