Újabb horrorfilmes hangulatú Nébih-videó: ilyen helyen nem dolgozhattak volna fel húst

A hivatal hétfői közleménye szerint mindkét ellenőrzést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkérésére március 9-én végezték.Kiemelték, hogy a kállósemjéni cégnél a kolbászok és sertéshúsok füstölése, pácolása, valamint sertészsír és tepertő készítése élelmiszeripari tevékenységre alkalmatlan épületekben zajlott, emellett fagyasztott sertés- és baromfitermékeket is találtak az ellenőrök.Az ellenőrök a helyszínen 1169,5 kilogrammnyi jelöletlen élelmiszert találtak, és mivel az egységben követési dokumentációt nem vezettek, ezért a termékek eredetére vonatkozó nyilatkozatot nem lehetett igazolni -A Nébih szakemberei a nagykállói, egyéni vállalkozó tulajdonában lévő hentesáru szaküzlet és élelmiszer vegyesbolt ellenőrzése során elsősorban az élelmiszer tárolására vonatkozó élelmiszerhigiéniai hiányosságokat tapasztaltak, valamint az egységben 72 tétel - összesen 169,6 kilogramm - lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejű, továbbá nem nyomon követhető élelmiszert is találtak. Az élelmiszerek között jelentős mennyiségben voltak édesipari termékek és húskészítmények is, amelyeket a hatóság a helyszínen azonnali hatállyal kivont a forgalomból, megtiltotta ismételt forgalomba hozatalukat, valamint elrendelte az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését - közölte a hivatal.