Újabb fejlesztést adtak át a Szupergyors internet program keretében

A Rózsaszentmártonban létesült 497 új hálózati végpont azt jelenti, közelebb kerültünk a kormányzati célok megvalósításához - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára szerdán a Szupergyors internet program (SZIP) keretében megvalósult első Heves megyei fejlesztés átadási ünnepségén.



Kara Ákos kijelentette: a kormány célja, hogy Magyarországon minden ember, minden család, minden vállalkozás a digitalizáció nyertese legyen.

Emlékeztetett arra, hogy a Rózsaszentmártonban létesült 497 új hálózati végpont kiépítése a maga 55 millió forintos költségével része a hatvani járásban folyó 430 millió forintos költségű programnak, amelynek keretében 2534 igényhelyen épül ki a végpont.



Az államtitkár azt mondta, minden szándéka a kormánynak, hogy a vidék számára is meg tudja teremteni a lehetőségét a mindennapokban, hogy létrejöhessenek a gyors internetkapcsolatok a munkahelyeken, illetve a családok között.



A rózsaszentmártoni fejlesztés csak egy láncszem, mégis jelentős előrelépés, s azt is bizonyítja, hogy a kormányzati célok, amelyeket 2014-ben kitűztek, meg fognak valósulni.



Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, volt államtitkár szerint a kormány hitvallása, hogy egy a nemzet, egy a szülőföld, egy a haza, így mindannyiunkat ugyanazok a szolgáltatások illetnek meg.



Heves megye első, a Szupergyors internet program részeként megvalósult hálózatának átadásán a képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az internet nem pótolja az emberi kapcsolatokat. A gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy okosan használják, mert nem csak az internetből áll a világ - mondta.



Kramcsák László, a hálózatfejlesztő Magyar Telekom regionális műszaki vezetője közölte: eddig országszerte 872 ezer gigabites optikai lefedést biztosító felhasználóhelyet alakítottak ki a háztartások számára saját erőből.



A műszaki vezető közölte, a Magyar Telekom Csoport SZIP-fejlesztésekhez 12,2 milliárd forint pályázati pénzt használ fel, ebből 46 magyarországi járásban folynak fejlesztések, s ezek között van a hatvani, ahol további négy település részese a programnak.



Sipos Jánosné, Rózsaszentmárton polgármestere elmondta: az elmúlt nyolc évben a településen több milliárd forint értékben történtek fejlesztések, beruházások. Már csak az internethálózatuk korszerűsítése hiányzott, ami most meg is történt.