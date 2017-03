Újabb adót kapnak a nyakukba az áruházak? Vajon áthárítják a vevőkre?

A lapnak a Levegő Munkacsoport képviselője úgy nyilatkozott, indokolt a kormány azon szándéka, amely célzott anyagi hozzájárulást vagy nagyobb szerepvállalást vár el a kereskedelmi vállalatoktól a környezetvédelemben. A civilek szerint a cégek rendre megszegik az előírásokat, emiatt akár bírság is járhatna nekik.



A cikkben szerepel, hogy nyugati mintára nem csupán a parkolóhelyek száma alapján, hanem annak függvényében is fizethetnek környezetterhelési hozzájárulást az áruházláncok a jövőben, hogy végeznek-e kiszállító szolgáltatást.



A házhoz rendelhető napi bevásárlások számának jelentős növekedése a közúti járműforgalmat is erősen megterheli, így a környezetet károsítja. A szakmai konzultáció előtt álló egyik javaslat szerint a hozzájárulásként fizetendő díj a napi fogyasztási cikkeket árusító cégek éves árbevételének meghatározott százaléka lenne - írja a Magyar Idők.



A lap úgy értesült, hogy ez az elképzelés is napirendre kerülhet a Nemzetgazdasági Minisztériumban ma kezdődő többnapos egyeztetéseken, amelyeket a Miniszterelnökséggel közösen kidolgozott kereskedelempolitikai javaslatcsomag kapcsán tartanak.



A Magyar Idők felidézi, a kormány múlt héten bejelentette, hogy egy átfogó ágazati vizsgálat eredményeként a jövőben új szabályozások válhatnak szükségessé a kiskereskedelemben, amelyek a fogyasztó- és környezetvédelmet, az élelmiszer-biztonságot, továbbá a munkavállalókat érinthetik. Az elmúlt hónapokban az EU 27 országában vizsgálták meg, hogy ezen a területen milyen nemzetközi példák működhetnek például a természetes környezet védelme érdekében.



Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője az újságnak elmondta: az átlag 50-60 kilométeres vonzáskörzetük miatt a nagyobb bevásárlóközpontok jelentős környezeti terhet rónak az egész országra, ezért teljesen helyénvaló, hogy a jogalkotó végre megkövetelje a vállalatoktól, hogy tartsák be az előírásokat és valamilyen módon járuljanak hozzá a zöldfelületek helyreállításához, illetve megőrzéséhez.