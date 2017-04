Új ötveneurós bankjegyeket vezetnek be

Az eurózóna 19 tagországában kedden egyidejűleg vezetik be a forgalomba a megújult külalakú, 50 euró névértékű bankjegyet - jelentették be a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) képviselői hétfőn Pozsonyban sajtótájékoztatón.



A megújult ötveneurós a közös európai fizetőeszköz második - úgynevezett Europé - sorozatának negyedik tagja, amelyet bevezetnek a forgalomba. A kontinens névadójáról, a görög mitológiai alakról elnevezett sorozat fokozatosan váltja le a 2002-ben forgalomba állított első euró bankjegycsaládot. A cserefolyamat 2013 májusában a megújult öteurós bankjeggyel kezdődött, majd 2014 szeptemberében az új tíz-, illetve 2015 novemberében az új húszeuróssal folytatódott.



A teljes egészében gyapotból készült, így a korábbinál nagyobb tépésszilárdságú új ötveneurós bankjegy megőrizte elődje legtöbb formai jegyét. Nagysága, színe, illetve a korokat és stílusokat idéző motívumvilága is hasonló, a változások többsége új és továbbfejlesztett biztonsági elem. Ezek közül a legszembetűnőbb a bankjegy jobb oldalán található ezüstszínű csíkon található ablakban Europé arcát ábrázoló hologram. Ugyanez az új bankjegy vízjelének motívuma is.



Az ötveneurós az euró bankjegysor legnagyobb számban és értékben forgalomban lévő bankjegye. Az 50 eurósok az összes forgalomban lévő euró bankjegy 41 százalékát adják, értékben pedig a 45 százalékát.



Az új ötveneurósból, eddig 5,4 milliárd darabot nyomtattak. Az új bankjegyek előállítási költsége címletenként változó, 6 és 30 eurócent közötti összeg darabonként.



Az új bankjegy folyamatosan váltja majd fel a jelenleg forgalomban lévő régieket, közben pedig a régi sorozat még raktáron lévő készleteit is kibocsátják. Arról, hogy az első sorozat bankjegyei meddig számítanak törvényes fizetőeszköznek, még nem született döntés, elértéktelenedésüktől azonban nem kell tartani, mivel kivezetésük után is korlátlan ideig beválthatóak lesznek az eurózóna központi bankjaiban.



Az új euró bankjegysorozat egyes bankjegyeinek forgalomba hozatala között eddig egy-másfél év telt el, az előkészületben lévő új száz- illetve kétszázeurós bankjegyek megjelenésére 2018-ban lehet számítani. Az első euró sorozat legnagyobb címletű bankjegye, az ötszázeurós az Európai Központi Bank tavaly májusi döntése alapján már nem újul meg, kibocsátását 2018-ban leállítják. Ezt követően már csak a korábban kiadott bankjegyek maradnak forgalomban, ám az első euró bankjegysorozat teljes kivezetéséig érvényes fizetőeszköznek számítanak, és az után is beválthatóak lesznek.