Új bankkártya rendszert vezet be a Budapest Bank, ezért október 25-én csütörtökön, valamint 26-án pénteken könyvelési, pénztári és pénzforgalmi bankszünnapot tart - közölte a hitelintézet az MTI-vel, csütörtökön.



A Budapest Bank október 24-én 21.00 órától október 29-én 06.00 óráig vezeti be az új rendszert, amely alapján bővíthetik majd a digitális fejlesztéseket, kártyaszolgáltatásaikat.



A közlemény idézi Fatér Gyulát, a Budapest Bank lakossági üzletágvezetőjét, aki elmondta: az új rendszer segítségével digitális fejlesztéseik gyorsabbá válnak majd.



A közleményben kitértek arra: az átállás ideje alatt a bankkártyákat a megszokott módon lehet majd fizetéskor használni, illetve és ATM-en keresztül készpénzt is lehet majd felvenni velük, azonban szombat délután előfordulhatnak rövid ideig tartó, átmeneti kiesések.



Felhívják a figyelmet arra: a pénzintézet elektronikus csatornáit (Budapest Internetbank, Budapest Mobil Internetbank, Budapest Mobilbank, Business Terminal) nem lehet majd elérni, továbbá nem lehet majd például utalást indítani és fogadni, valamint kártyával kapcsolatos ügyintézést csak a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet végezni, de arra is csak korlátozottan lesz lehetőség.



