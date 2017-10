Új arculatot vezet be a Vodafone

Carra Anita lakossági szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettes elmondta: az október 6-án induló, 26 országot érintő márkastratégia a Vodafone azon alapelvén nyugszik, amely szerint az új technológiák és a digitális szolgáltatások pozitív szerepet játszanak majd a társadalom formálásában és az életminőség javításában.



A mostani a Power to you szlogent a Ready? válja fel. Magyarországon a fogyasztók A jövő izgalmas. Ready? szlogennel találkozhatnak majd a reklámokban, óriásplakátokon és egyéb felületeken - ismertette.



A vezérigazgató-helyettes elmondta, a Vodafone piacvezető Magyarországon a hálózatra kapcsolt elektronikus eszközöknek, az IoT eszközök (IoT - Internet of Things, dolgok internete, hálózatra kapcsolt elektronikus eszközök) nyújtott mobil adatszolgáltatásban, 37 százalékos piaci részesedéssel - fejtette ki.



Carra Anita ismertette, hogy a cég az arculatváltáshoz kapcsolódva megújítja a family ajánlatát is, amibe már hat előfizetés is bevonható.



Budai J. Gergő vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettes arról beszélt, hogy a márkastratégiát kiterjedt kutatásokkal alapozták meg 14 országban, közel 13 ezer ember részvételével.



Kifejtette, az új technológiák elterjedésében a jövő generációnak kulcsszerepe van, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a digitális képzésre. A Digitális iskola programban az ország elmaradott térségeiben digitális képzést nyújtanak tanároknak és diákoknak, a programban 25 iskola 700 tanára és 6500 diákja vesz részt, a nekik biztosított 1300 tablethez 3 gigabájt adatforgalmat adnak - mondta Budai J. Gergő.



A Vodafone a arculatváltás költségeiről nem adott információt.



A Vodafone márkaértéke 31,6 milliárd dollár.