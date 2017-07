Ugrásszerűen nőtt a bulinegyed forgalma a NAV ellenőrzése alatt

Az ellenőrzött vendéglátóhelyek mindegyikénél találtak élelmiszerbiztonsági hiányosságokat, minden másodiknál jövedéki visszaélések derültek ki, a pénzügyőrök 300 liter zárjegy nélküli vagy az előírt alkoholfoktól lényegesen eltérő italt lefoglaltak. Emellett mintegy ötmillió forint végrehajtható tartozást is beszedtek a NAV munkatársai.



Volt olyan vállalkozás, amely a rendes heti forgalmának négyszeresét jelentette be az akció hetére, majd az ellenőrzések után a forgalma visszaállt a korábbi szintre. Olyan egység is akadt, amely éppen az akció hetében zárt be "technikai okok miatt", azonban előtte és utána zavartalanul működött. Ezek a vállalkozások a NAV visszatérő ellenőrzéseire számíthatnak - jegyezték meg.



Az érintett gazdálkodók összesen tízmillió forintos nagyságrendű bírságra számíthatnak.



A Nébih közleménye arról számolt be, hogy a razzia során 43 egységet ellenőriztek, 169 alkoholos termék tételt zároltak és 47 hatósági eljárás indult. A vendéglátás élelmiszer-biztonsági előírásai szempontjából ellenőrzött 8 létesítményből egy vendéglátóhely teljes körű működését, míg további 6 üzletben az ételkészítő tevékenységet azonnali hatállyal felfüggesztették a Nébih ellenőrei.