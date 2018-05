Túl sok jövedelemadót kell befizetnie? Idén is kérhet ingyenes részletfizetést

A fizetendő személyi jövedelemadóra és egészségügyi hozzájárulásra idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés a személyijövedelemadó-bevallásban, ha azok összege nem haladja meg a kétszázezer forintot. Az első részlet megfizetésének határideje 2018. május 22.



Aki a NAV által készített adóbevallási tervezettel teljesíti szja-bevallási kötelezettségét, az is élhet a pótlékmentes részletfizetési lehetőséggel. Az ügyfélkapuval elérhető online felületen a tervezet módosításával, vagy a NAV által postázott tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton lehet kérni a legfeljebb hat havi, pótlékmentes részletfizetést. Aki önállóan készíti el bevallását, a 17SZJA nyomtatvány „C" lapján, az (A) mező kitöltésével kérheti a részletfizetést.

A kedvező lehetőség feltétele, hogy a még fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összege ne haladja meg a kétszázezer forintot. A kedvezménnyel azok élhetnek, akik nem vállalkozók és nem kötelezettek áfafizetésre.



Az első részlet befizetési határideje 2018. május 22. A további részleteket, a kérelmezett hónapok számától függően június 20-ig, július 20-ig, augusztus 21-ig, szeptember 20-ig, illetve október 24-ig kell megfizetni. Fontos a fizetési határidők betartása, mert ha az esedékes részlet befizetése elmarad, a részletfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.

A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a hivatal nem küld külön értesítést, csak az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.



A NAV webes szja-kitöltő programját használók az első részletet megfizethetik a kitöltő felületen is, bankkártyával. Emellett a befizetés történhet bankszámláról átutalással, a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain bankkártyával, valamint csekken is. Átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adóazonosító jelet. Csekket igényelni az ingyenesen hívható 1819-es NAV Infóvonalon, illetve a NAV honlapjáról letölthető és elektronikusan, vagy papíron beküldhető CSEKK nyomtatványon lehet. A csekkek személyesen is beszerezhetők a NAV ügyfélszolgálatain.



Győr-Moson-Sopron megyében tavaly 661-en éltek a bevallásban kérhető pótlékmentes részletfizetéssel, nyolcvan százalékuk a maximális, féléves időtartamra kérte a fizetés könnyítését. A lehetőségnek köszönhetően mintegy 45 millió forintot fizettek meg pótlékmentes részletben.



Aki nem jogosult az szja-bevallásban kérhető pótlékmentes részletfizetésre, vagy tartozását hat hónapnál több részletben tudná csak megfizetni, a feltételek fennállása esetén kérheti az automatikus részletfizetési kedvezményt. A lehetőség ötszázezer forint adótartozásig kérhető, és a NAV a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi maximum 12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést. A fizetési könnyítés szabályairól a NAV 30. számú információs füzete tartalmaz részletes információkat.