Trump nem valószínű, hogy büntetővámokat vezet be Kínával szemben

A Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport londoni kutatási részlegének (BofA Merrill Lynch Global Research) elemzői a Trump-kormány Kínával szemben várható intézkedéseiről összeállított, szerdán ismertetett tanulmányukban kiemelték: egy ilyen agresszív intézkedés a megtorló kínai lépések miatt a kereskedelmi háború azonnali kitörésének kockázatával járna. Emellett rendkívüli felhajtóerőt gyakorolna az amerikai inflációra, kikezdené a fogyasztói vásárlóerőt, és veszélybe sodorná az amerikai gazdaság hozzáférését a kínai piachoz, amely az amerikai export harmadik legnagyobb - és gyorsan bővülő - felvevőpiaca.



A ház szerint mindez várhatóan visszatartja az amerikai gazdaságpolitikai döntéshozókat attól, hogy megkíséreljék a 45 százalékos büntetővám bevezetését a teljes kínai importra.



A cég elemzőinek várakozása szerint a Trump-kormány az általános hatályú büntetővám helyett olyan szektorokra összpontosít majd, amelyek az Egyesült Államokban is nagyszámú munkaerőt foglalkoztatnak.



Ennek alapján a Kínával szembeni amerikai kereskedelmi intézkedések - és így a kereskedelmi konfliktusok is - nagyobb valószínűséggel érintik majd a fémfeldolgozást, a gépipart és az autóalkatrész-ágazatot, mint például a textilipart, amely ugyan szintén jelentős hányadát teszi ki a Kínából érkező amerikai importnak, de az amerikai foglalkoztatottság szempontjából jóval kisebb jelentőséggel bír - áll a Bank of America-Merrill Lynch szerdai elemzésében.



Az esetleges agresszív amerikai büntetővám-intézkedések és az emiatt kirobbanó kereskedelmi háború visszaható kockázataira más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet.



Az Oxfordi Egyetem Londonban működő gazdasági elemzőrészlege, az Oxford Economics szakértői Trump elképzeléseinek hosszú távú reálgazdasági hatását modellezték különböző forgatókönyv-változatok alapján.



A cég legkedvezőtlenebb forgatókönyve azzal számol, hogy az amerikai kormány Trump választási ígéreteinek megfelelően a kínai és a mexikói importra 45, illetve 35 százalékos, emellett a dél-koreai és az indiai importra egyaránt 20 százalékos vámokat vet ki Trump teljes hivatali idejére, és ezt hasonlóan agresszív ellenintézkedések követik az érintett országok részéről.



Az Oxford Economics modellszámításai szerint e forgatókönyv esetén az amerikai gazdaság 2018 végére recesszióba kerülne, és 2020 végére az amerikai hazai össztermék (GDP) hozzávetőleg 5 százalékkal lenne alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a kereskedelmi háború elkerülésével az amerikai gazdaság abban az évben elérhetne.