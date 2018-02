Tovább növekszik a kereslet a kiadó lakások iránt országszerte

A lap az ingatlan.com portál elemzésére hivatkozva arról ír, hogy Budapesten jelenleg havi 140 ezer forint körüli az áltagos lakások bérleti díja, ami az albérletpiacon főszezont jelentő augusztusi szinthez képest 10 ezer forintos mérséklődést jelent. Fordulatról egyelőre azonban nincs szó, mert tavaly februárhoz képest 10 ezer forinttal emelkedtek az átlagos bérleti díjak a fővárosban.



Továbbra is az V. kerületben a legdrágábbak a kiadó lakások, havonta átlagosan 200 ezer forintot kérnek értük.



Az egy évvel ezelőttihez képest öt százalékkal növekedett a magánszemélyek által meghirdetett kiadó lakások száma Budapesten, de a megyei jogú városokban is jelentős, több mint 30 százalékos volt a kínálatbővülés.



A legnagyobb egyetemi városokban vegyesen alakultak a bérleti díjak: Debrecenben például február elején 90 ezer forintért kínáltak kiadó lakásokat, ami 6 százalékos emelkedés az augusztusi szinthez képest. Ezzel szemben Szegeden és Miskolcon 85 ezer, illetve 66 ezer forinton lényegében stagnáltak a bérleti díjak.



A lap arról is ír, hogy egyre többen keresnek közös kiadó lakást, és külön portál segít azoknak, akik egyedül nem képesek fizetni a bérleti díjat.