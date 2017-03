Tőkét kell emelnie a kft.-knek március 15-ig

A tájékoztató szerint a létesítő okiratot március 15-ig kell módosítani, annak alapján április 14-ig ügyvéd igénybevételével változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni a cégbíróságnál. Amennyiben a cégbíróság nem dönt 15 munkanapon belül a kérelemről, az azt követő 3 munkanapon belül "automatikusan" bejegyződnek a kérelmező által rögzített adatok. A törzstőke-emelést a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjával kell könyvelni.



A tőkeemelést pénzbeli valamint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással, vagy mind a kettővel teljesíteni lehet. A pénzbeli emelés történhet bankszámlára való utalással vagy készpénz házipénztárba való befizetésével. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás lehet bármilyen átruházható dolog, így történhet például gépjármű, számítógép, irodai berendezés stb. szolgáltatásával vagy az adós által elismert követelés, például a tag által a kft.-nek adott tagi kölcsön cégbe való apportálásával, feltéve, hogy a cél a kft. továbbműködtetése.



Amennyiben a létesítő okirat módosítása alapján a pénzbeli hozzájárulást a változásbejegyzést követő 1 éven belül kell teljesíteni, a tagnak nincs mögöttes felelőssége a kft. tartozásaiért. Ha a pénzbeli hozzájárulást 1 éven túl (a létesítő okirat módosításában meghatározott konkrét időpontig, ami azonban évtizedekkel későbbi időpont is lehet) kell teljesíteni, a kft. a teljesítésig nem fizethet osztalékot, illetve a kft. tartozásaiért a nem teljesített pénzbeli hozzájárulás erejéig a tagnak saját vagyonával kell helytállnia.



Nem pénzbeli hozzájárulás esetén, ha az apport összege eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a változásbejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg a kft. rendelkezésére kell bocsátani, ha nem éri el a törzstőke felét, legkésőbb a változásbejegyzéstől számított 3 éven belül szolgáltatni kell az apportot.



A cég a törzstőke emelése helyett 2017. március 15-ig a más, tőkeminimummal nem rendelkező társasági formába (például betéti társasággá) történő átalakulást, illetve más társasággal való összeolvadást vagy más társaságba való beolvadást is választhatja - hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Ez esetben azonban a változásbejegyzési kérelem előterjesztésével kapcsolatos ügyvédi költségen felül, az átalakulási vagyonmérleget könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni, valamint a tőkeemeléshez képest jelentős egyéb eljárási költségeket kell fizetni, és az eljárás is hosszadalmasabb.



Az adóhatóság felhívja a figyelmet, hogy a változásbejegyzési kérelem határidőben való előterjesztésének elmulasztása esetében a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. A cégbíróságnak a változásbejegyzési kérelem adatainak "automatikus" bejegyzése esetén is módja van az utólagos törvényességi felügyeleti eljárásra. A kft.-t - illetve, ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt - a törvényességi felügyeleti eljárás keretében 100 ezer forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtja a cégbíróság. A pénzbírság ismételten is kiszabható. Amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárás keretében a tőkeemelés, vagy az átalakulás, egyesülés nem kényszeríthető ki, a cégbíróság megindítja a kft.-vel szemben a kényszertörlési eljárást.