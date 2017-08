Többet tankolunk, kevesebbet cigizünk

A lap szerdai számában megjelent cikk szerint az üzemanyagok jövedéki adójából 291 milliárd forint folyt be az államkasszába az első fél évben, 22,1 milliárd forinttal több, mint a tavalyi első hat hónapban. Benzinből és gázolajból 2,75 milliárd litert tankoltak a kutakon, a forgalom több mint 100 millió literrel emelkedett a tavaly első félévihez képest.



A dohánytermékeknél 33,4 milliárddal, 124,2 milliárd forintra csökkent a jövedékiadó-bevétel. Ezzel párhuzamosan a termékek forgalma is visszaesett: a tavalyi első fél évhez képest 300 millió darabbal kevesebb, mintegy 3,6 milliárd darab cigaretta, szivar és szivarka fogyott.



A szeszes italok és egyéb termékek jövedéki adójából 42 milliárd forint bevétele származott az államnak az idei első fél évben, ez alig változott tavalyhoz képest.



Az idei költségvetés 1029,5 milliárd forint jövedékiadó-bevétellel tervez, ebből az első hat hónapban 457,4 milliárd forint folyt be a Világgazdaság cikke szerint.