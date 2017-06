Több profit marad a kkv-knál

Pesszimistább kicsik, optimistább nagyok

Az előző negyedévhez képest hasonló árbevétel-növekedésre, ugyanakkor nagyobb nyereségbővülésre számítanak a következő egy év során a hazai kkv-k. „A K&H kkv bizalmi index legutóbbi eredményei azt mutatják, hogyEz azt jelenti, hogy a bevétel-növekedés dinamikája várhatóan nem fog változni, nyereség szempontjából azonban látványos ugrás a korábbi 3,2%-hoz képest" – tájékoztatott Kovács Viktor Zoltán, a K&H kkv marketing főosztály vezetője.

Hol keresnek a vállalkozások a legtöbbet?

„Ha az átlag mögé nézünk, az is jól látható, hogy az éves árbevétel nagysága alapján elég erőteljes eltérés mutatkozik a vállalkozások pénzügyi jövőképét illetően. A mikrocégek átlag alatti, 5,1% és 3,3%-os növekedést várnak az árbevételben és a profitban. A kisvállalkozások 5,5%-os és 3,4%-os növekedéssel terveznek, míg a 300 millió forint éves árbevételt meghaladó középvállalatoknál jóval az átlag fölötti a várakozás: 8,7%, illetve 6,9% bővülést várnak bevétel és nyereség tekintetében" – részletezte az eredményeket Kovács Viktor Zoltán.

, hiszen lokáció szerint is komoly eltérések mutatkoznak a várt pénzügyi eredményekben. Úgy tűnik, a kelet-magyarországi cégek jóval kedvezőbben látják a következő egy évet, mivel az alföldi kkv-k 7,1%-os, illetve 4,9%-os, az észak-magyarországi vállalkozások pedig 6,3%-os és 4,7%-os bővülést becsülnek az árbevételt és profitot illetően. „Felméréseink alapján közel minden ötödik kkv (18%) nyitott arra, hogy bővülés esetén más városban vagy régióban is gondolkodjon. Ilyenkor érdemes lehet azt is megnézni, hogy a kiválasztott új helyen működő cégek milyen pénzügyi kilátásokkal bírnak, hiszen igen nagy lokális különbségek vannak a jövőbeli várakozásokat illetően" – tanácsolja a kkv szakértő.