Több mint kétezer napelemet telepítenek a magyar háztartások

Most szerelik fel azokat a napelemes rendszereket, amelyek telepítésére a tavaszi kérelmezési hullám során szereztek engedélyt - nyilatkozott a csütörtöki Magyar Nemzetnek Kiss Ernő, a Magyar Napelem, Napkollektor szövetség elnöke.



Ez azt jelenti, hogy a következő két év során dinamikusan növekszik majd a napenergia-hasznosító kapacitás, amely tavaly év végén mintegy 165,5 megawattot tett ki. Elmondása szerint az első negyedévben lezajlott kérelmezési hullámot az indította el, hogy a kormány új díjtételt vezetett be, amely azonban csak a március vége után kiadott engedélyek alapján megépülő egységekre vonatkozik.



Kiss Ernő kiemelte, ha a kormány támogatni kívánná a napenergia-szektort, akkor adókedvezményeket kellene biztosítania a napelemek telepítőinek. Ha egy átlagos méretű szolárrendszer árából akár 10 százalékot is megtakaríthat a megrendelő, ha külföldi társaságtól veszi meg.