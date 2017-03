Több mint hatvanezer forintos különbség a legszegényebb és a leggazdagabb megyékben élők átlagbére között

A legtöbbet a fővárosiak keresték, ott tavaly több mint 226 ezer forint volt a nettó átlagkereset. A leggazdagabbnak számító Győr-Moson-Sopron megyében több mint nettó 182 ezer forint volt a havi nettó átlagkereset. Érdekességként kiemelték, hogy Pest megye csak a hetedik a sorban. Az utolsó három helyen Nógrád, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll. Utóbbi megyében tavaly a nettó 120 ezer forintot sem érte el az átlagkereset.



A cikkben kitértek arra is, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat régiónként is megvizsgálta a foglalkoztatási adatokat, s eszerint 2016-ban mindegyik régiót bővülő foglalkoztatási arány és csökkenő munkanélküliségi ráta jellemezte. Uniós összehasonlításban mindkét mutató - a foglalkoztatási arány és a munkanélküliségi ráta - is jelentős mértékben javult tavaly Cipruson, Horvátországban, Spanyolországban, Szlovákiában és Magyarországon is - írta a Magyar Nemzet.