Több mint félmillió bevallási tervezetet postázott az adóhivatal

Összesen mintegy 820 ezer magánszemélynek postázza legkésőbb május 2-áig bevallási tervezetét az adóhivatal. Akik kérték a tervezetet a NAV-tól, hamarosan kézhez kapják, ha minden jövedelmet és kedvezményt tartalmaz, akkor az május 22-én automatikusan érvényes bevallássá válik - jelezte az államtitkár.



Közölte az is, hogy 442 ezer magánszemély a napokban már kézhez is kaphatta a tervezetet.



Várhatóan a jövő hét első felében kapja meg bevallási tervezetét az a 102 ezer magánszemély, akiknél valamilyen anomáliát fedeztek fel az adóhivatal munkatársai a tervezetük elkészítésekor. Az egyik leggyakoribb, amikor a kifizetői adatszolgáltatásban az látszik, hogy a családi adókedvezményt például májusban nem vette igénybe a szülő, de az év másik 11 hónapjában igen. Ettől a bevallási tervezet nem hibás, de valószínű, hogy hiányos - mutatott rá Tállai András.



A NAV ilyenkor, hogy senkinek ne vesszen el az adókedvezménye, kérés nélkül is küld bevallási tervezetet, illetve azzal együtt tájékoztatást is arról, hogy melyik adatot érdemes mindenképpen átnézni, ellenőrizni - tette hozzá.





Csaknem 270 ezren azért kapnak levelet az adóhivataltól, mert még valamilyen tennivalójuk van. Esetükben az adóhivatal speciális, személyre szabott szolgáltatást nyújt.



Akinek visszajár adó, annak be kell írnia a bankszámlaszámát, illetve a címét, ha postán szeretné megkapni a visszajáró pénzt.



Akinek 200 ezer forintnál kevesebb adót kell befizetnie, annak csak be kell írnia, hogy hány havi pótlékmentes részletfizetést szeretne.



Aki két, vagy több önkéntes pénztárba is fizetett tavaly, annak csak azt kell kitöltenie, hogy melyik pénztárba utalja a NAV a visszajáró adó összegét.



Az érintetteknek rendkívül egyszerű dolguk lesz; az adóhivatal a bevallási tervezet mellé kiegészítő nyilatkozatot küld, amin csak a hiányzó adatot kell kitölteni, amelynek visszaküldésével már kész is a bevallás - fejtette ki az államtitkár.



Mintegy 5700 magánszemély azért kap - külön kérés nélkül is - bevallási tervezetet, mert a hivatal adatai alapján 200 ezer forintnál több a fizetendő adójuk. Ők a bevallási tervezetük mellé tájékoztatást kapnak arról, hogy május 22-ig gondoskodjanak a fizetendő adó rendezéséről. Ha egy összegben nem tudják megfizetni, kérhetnek könnyítést a NAV-tól - jelezte Tállai András. Hozzátette azt is, hogy a magánszemélyek nemcsak fizetési halasztást vagy részletet kérhetnek, hanem a fizetendő adó összegének mérséklését is.