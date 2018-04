Több mint 3,1 milliárddal tartozik a NAV legnagyobb adósa

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 98 adózónál állapított meg jelentős összegű adóhiányt az első negyedévben, a lista élén március végén a budapesti székhelyű Optic Objekt Kft. állt 3,106 milliárd forint tartozással, amiből 1,647 milliárd forint adóhiány, 1,459 milliárd forint pedig bírság volt.



A NAV negyedévente teszi közzé honlapján azok listáját, akiknél az előző negyedévben jogerőre emelkedett határozatában magánszemélyeknél 10 millió, más adózóknál 100 millió forintot meghaladó adóhiányt állapított meg. Az első negyedévben 98 adózónál tártak fel nagy összegű adóhiányt, közülük 40 társaság, 58 pedig magánszemély.



A mostani listán a második helyet - a jogkövetkezményeket is beleértve - egy magánszemély, a budapesti lakcímű Huszpán Csaba "érdemelte" ki 1,960 milliárd forintos tartozással. Ez úgy jött össze, hogy a 651 millió forint adóhiányt 1,310 milliárd forint bírsággal fejelte meg az adóhatóság.



Egymilliárd forint feletti összeget követel a NAV két további magánszemélytől is: az érvényes magyarországi lakóhellyel nem rendelkező Hargitai Gábortól 1,373 milliárd forintot (484 millió adóhiány plusz 889 millió forint bírság), a vecsési Tihanyi Zoltántól pedig 1,024 milliárd forintot (327 millió adóhiány plusz 697 millió bírság).



A jogkövetkezményekkel együtt 500 millió forintnál nagyobb összeget - a már ismertetett eseteket is beleértve - 16 adózótól követel a NAV, közülük 6 magánszemély. A magánszemélyek közül 29-nek van 100 millió forintnál nagyobb tartozása.