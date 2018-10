Tízszeresére emelte az MNB Magyarország aranytartalékát - fotó

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tízszeresére növelte Magyarország aranytartalékát, ezzel az aranykészlet nagyságát a 70 évvel ezelőtti historikus szintre emelte - jelentette be a jegybank kedden.A döntéssel 2018. októberében a jegybank nemesfém állománya a korábbi 3,1 tonnáról 31,5 tonnára emelkedett, amelynek értéke mintegy 1,24 milliárd dollár. A nemzetközi tartalékon belül az aranytartalék aránya ezzel 4,4 százalékra emelkedett, ami megfelel a nem-euróövezeti közép-kelet-európai országok átlagának - olvasható a jegybank honlapján.Az MNB 1986 óta most először vásárolt újra aranyat. Az aranytartalék emelésére és fizikai formában történő hazaszállítására 2018 októberének első felében került sor. Matolcsy György , a Magyar Nemzeti Bank elnöke a jegybank keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök egy éve kérte fel a jegybank vezetését és a monetáris tanácsot, hogy gondolja újra az ország arannyal kapcsolatos stratégiáját.Az arany a biztonság, a kockázatkerülés és kockázatmegosztás eszköze, de egyben a nemzeti öntudatot is erősíti, egyúttal gazdaságpolitikai eszköz is - mutatott rá Matolcsy György.Az MNB elnöke jelezte: a monetáris tanács az aranystratégia áttekintése során azt tapasztalta, hogy a világ több jelentős jegybankja - a globális gazdasági-pénzügyi válságot követően - növelte, megerősítette aranykészletét. Az aranytartalék növelésében Kína, Oroszország és Dél-Korea jár az élen. A magyar jegybank a nemzetközi trendnek megfelelően határozott az ország aranykészletének megemeléséről - tette hozzá.Matolcsy György emlékeztetett: Magyarországot, a magyarokat különleges kapcsolat fűzi az aranyhoz. A középkorban kincses Magyarországról beszéltek, a középkorban 300 évig az akkori Magyarország Európa "aranyhatalma", legnagyobb aranytermelője volt, Európa akkori aranytermelésének öthatodát, a világ aranytermelésének harmadát adta.Az MNB elnöke jelezte: a jegybank vezetése alapos vizsgálatot tartott, és arra az elhatározásra jutott, hogy első lépésben helyes hazahozni a korábbi 3,1 tonnás aranytartalékot, ez már itthon volt, amikor a monetáris tanács döntött arról, hogy tízszeresére emeljük a tartalékot. Ez a megemelt mennyiség, 31,5 tonna arany már Magyarországon van.Pleschinger Gyula, a monetáris tanács tagja kiemelte: az arany története összefügg az emberiség történetével, a világban sokáig működött az aranyra alapozott rendszer, amelyet először a I. világháború, majd az 1929-33-as gazdasági világválság vetett vissza. Később, a Bretton Woods-i egyezmény újra az aranyra alapozta a világ pénzügyi rendszerét, de ezt Nixon akkori amerikai elnök felmondta, ennek alapján véget ért az akkori aranystand rendszer.Napjainkban, a 2008-as globális gazdasági válság után ismét az arany lett a biztonságos pénzügyi tartalékképzés legfőbb eszköze - mondta Pleschinger Gyula.Nagy Márton, az MNB alelnöke elmondta: a régióban sokáig Romániának volt a legnagyobb aranytartaléka, de az utóbbi hónapokban Lengyelország jelentős mennyiséget vásárolt fel, így már náluk van a legtöbb nemesfém ebben a térségben. A teljes tartalék arányában Romániában még mindig a legjelentősebb az arany szerepe, 10 százalékot ért el a tartalékon belüli arány, Magyarországon a megemelt mennyiséggel ez az arány 4,4 százalékot tesz ki.Fömötör Barna, a jegybank főigazgatója közölte: az aranykészletet légi úton szállították Magyarországra a nemzetközi szigorú biztonsági előírások betartásával, most a legmagasabb biztonsági fokozatú épületben őrzik. A teljes tartalék jelenleg 2300 darab aranytömbben van, egy aranytömb hossza 23 centiméter, 8 centiméter szélesek és 4 centi magasak, egy tömb súlya 12,5 kilogramm.