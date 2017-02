Tetőcentrum: a szakosodás a siker titka

Szűcs Gábor ügyvezető igazgató

Kiemelkedő értékesítési mutatók és növekvő eredményesség – ez jellemezte a Tetőcentrum Magyarország Kft. tavalyi évét, amely az eladások mellett termékkínálatát is folyamatosan bővíti. Sikerét mi sem jelzi jobban, mint hogy több építőanyag-gyártónál dobogós helyet szerzett a viszonteladó partnerek között, a Tondachnak például a második legnagyobb hazai viszonteladójává lépett elő.Szűcs Gábor, a nettó 1,3 milliárdos forgalmat felmutató Tetőcentrum Magyarország Kft. ügyvezetője szerint a sikerük titka egyértelműen a szakosodás.

– A legtöbb építőanyag-kereskedő igyekszik minél többféle építőanyagot kínálni, ami óhatatlanul korlátokat is jelent. Mi nem ezt az utat választottuk: csak a tetővel foglalkozunk, de abban a maximumra törekszünk. Ezen a területen olyan termékpalettával és speciális szaktudással rendelkezünk, amellyel csak kevés vállalkozás tud versenyezni. A kiemelkedő felkészültség mellett a régió legnagyobb árukészletével is rendelkezünk, így a vásárlóink azonnal hozzájuthatnak ahhoz, amire szükségük van – mondja a cégvezető.A hagyományos tetőfedő anyagok mellett az új technológiákban is otthon van az „Év kisvállalkozása" kategóriában Presztízs-díjat nyert Tetőcentrum Magyarország Kft.; mostanában a családi házaknál egyre elterjedtebb lapostetős megoldások és az ezzel járó gumi és műanyag burkolóanyagok jelentenek kihívást.Az üzleti eredményesség mellett Szűcs Gábor sikernek könyveli el a cég új kezdeményezését is: egy állandó vevőjük súlyos balesete után alapítványt hoztak létre, amely a szakma munkahelyi baleseteinek sérültjeit segíti, s egyben célul tűzte ki a baleset-megelőzést is.