Testkamerákkal védené a kalauzokat a MÁV

A tájékoztatás szerint a belső próbákat követően augusztus 16-án a gyakorlatban is elindult a tesztelés a legforgalmasabb budapesti elővárosi vonalakon, a MÁV jegyvizsgálói három gyártó huszonhat testkameráját tesztelik.



A tesztelésre önként jelentkezett jegyvizsgálókon kitűző jelzi az utasoknak, hogy hang- és képrögzítés történik. A felvételeket a vasúttársaság a jogszabályoknak megfelelően kezeli.



Az idén augusztusig 53 kalauzt ért támadás, az elkövetőket az sem riasztja vissza, hogy alapesetben akár öt év börtönbüntetést is kaphatnak közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekményért - közölte a vasúttársaság.



Hozzátették, a nagy európai vasúttársaságoknál megszokott, hogy a vonatokat fedélzeti kamerával szerelik fel, emellett a vasutasok is viselnek testkamerát. A német vasúttársaság, a Deutsche Bahn tavaly döntött a testkamerák bevetéséről, első körben a berlini pályaudvarokon szolgálatot teljesítő vasútbiztonsági szolgálat egyes tagjait látták el tesztjelleggel ilyen eszközökkel.



Az osztrák vasúttársaság, az Österreichische Bundesbahnen ugyancsak a múlt évben állított próbaüzembe 50 testkamerát Bécs és néhány vidéki nagyváros pályaudvarain. Az intézkedésnek köszönhetően jelentősen visszaesett az erőszakos cselekedetek száma - írja a MÁV közleményében.