Távozni készül az Opel vezérigazgatója

Távozni készül hivatalából az Opel vezérigazgatója, Karl-Thomas Neumann, mihelyt lezárul az autógyár átadása az új tulajdonosnak, a PSA Peugeot-Citroen francia autóipari konszernnek - számolt be forrás megadása nélkül vasárnap a német Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) lap. A lap szerint a vezérigazgató június 22-én tájékoztatja az Opel felügyelőbizottságát döntéséről.



Az Opel szóvivője hírügynökségi megkeresésre rámutatott, hogy a cég tájékoztatási politikája szerint nem kommentálnak személyzeti ügyekről terjesztett híreszteléseket. Az adásvételi ütemterv szerint az Opel az év második felében kerülhet a PSA konszern tulajdonába és ennek legkorább dátuma július 31. lehet. Eddig a határidőig kell teljesülnie a tulajdonosváltás minden előfeltételnek, beleértve a versenyfelügyeleti engedélyt is. A FAS beszámolója szerint Karl-Thomas Neumann jó döntésnek tartja ugyan az egyesülést a PSA konszernnel, aggódik viszont amiatt, hogy a franciák megfelelő súllyal kezelik-e az elektromos mobilitásra való átállás szükségességét.



Az Opel üzemi tanácsának korábbi elnöke, Klaus Franz az Automobilwoche lapban szombaton megjelent interjúban már megpendítette az Opel vezérigazgatójának valószínű távozását, mivel véleménye szerint Neumann nem lesz képes olyan irányítás alatt dolgozni, mint amit a PSA vezére, Carlos Tavares is képvisel. A PSA 2,2 milliárd euróért vásárolja meg a General Motorstól az Opelt és annak brit ikertestvérét, a Vauxhallt.



A franciák terveiről annyit lehet tudni, hogy költséghatékonyabbá kívánják tenni az Opel működését. Az Opel/Vauxhall 38 ezer alkalmazottat foglalkoztat hét európai országban, ennek felét Németországban. Tekintettel arra, hogy a PSA saját fejlesztési központjaiban 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat, az Opelnél valószínűleg létszámcsökkentésre kell számítani. Az Opel németországi alkalmazottainak munkahelyét kollektív szerződés garantálja 2018 végéig.