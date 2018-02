Tavaly közel 6500 milliárd értékű fejlesztés valósult meg Magyarországon

Tavaly közel 6500 milliárd forint értékű fejlesztés volt Magyarországon, ami a beruházások volumenét tekintve csaknem 17 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest - mondta Marczinkó Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kiemelt vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatait kommentálva.



A helyettes államtitkár hozzátette: a beruházások bővülése 2017-ben a legmagasabb volt 1995 óta. A KSH szerdai közlése szerint minden idők legnagyobb növekedési ütemével, 16,7 százalékkal nőttek a beruházások 2017-ben az előző évi 16,0 százalékos visszaesést követően. A beruházások volumene a negyedik negyedévben 14,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.



Marczinkó Zoltán hozzátette: a beruházások kétharmada a vállalati szektorra esett, példaként említette a feldolgozóipart, az info- kommunikációs szektort, a szállítmányozást és az agráriumot. A beruházások egyharmada pedig a lakossági szektort, az oktatást, valamint a közigazgatást érintette. A helyettes államtitkár szerint a nagyfokú beruházási kedv az otthonteremtési programnak, valamint a 2017-ben megvalósult adócsökkentésnek köszönhető, amelynek hatására a társasági nyereségadó a kis- és közepes vállalkozásoknál, és a nagyvállalatoknál is egységesen 9 százalékra csökkent.



Az NGM által az MTI-nek szerdán eljuttatott közlemény szerint a 9 százalékra csökkentett társasági adókulcs a legalacsonyabb az Európai Unióban, mindez pedig ösztönzőleg hat az újonnan érkező cégek beruházási döntéseire és az országban már letelepült vállalatok tervezett kapacitásbővítéseire is.



A nagyvállalatoknál az elmúlt időszakban bejelentett nagy volumenű - főleg az autóipart és a beszállítói hálózatot érintő - fejlesztések fokozatos felfutása várható a következő időszakban, míg a kis- és középvállalkozásoknál az alacsony hozamkörnyezet és a kedvező üzleti klíma mellett az uniós források felgyorsított kifizetése is támogatja a beruházások további bővülését. A beruházások dinamikus bővülése pedig középtávon is megerősíti Magyarország kedvező gazdasági kilátásait - olvasható a tárca közleményében.