Tavaly 54 milliárd forint volt az MNB nyeresége

A közlemény szerint a magas nyereség kialakulásában a kamatkiadások folytatódó csökkenése mellett a korábbi éveknél mérsékeltebb, de továbbra is jelentős realizált árfolyamnyereség, illetve a pénzügyi műveletek nyeresége játszott szerepet.



Az MNB a 2012-es veszteséget követően az elmúlt négy évben végig nyereséges volt - írták. 2013-ban és 2014-ben az MNB éves eredménye 25-25 milliárd forint körül alakult, majd 2015-ben csaknem 100 milliárd forintot tett ki, amiből 50 milliárd forintot - az államadósság csökkentése érdekében - osztalékként befizetett a költségvetésbe.



A tájékoztatás szerint az inflációs cél elérése érdekében hozott jegybanki döntések 2016-ban is jelentős szerepet játszottak az eredmény kedvező alakulásában. A kamatcsökkentési ciklus folytatása jelentősen mérsékelte a jegybank kamatkiadását, míg az önfinanszírozási program és a lakossági devizahitelek forintosítása a jegybankmérleg szűkülésén keresztül járult hozzá a kamatkiadások csökkenéséhez. Az intézkedésekkel járó devizaeladások a realizált árfolyameredményt is javították - tették hozzá.



Az MNB kamatkiadásának további csökkenését segítette az alapkamat hosszabb távú stabilitását célzó eszköztár-átalakítás, a nemkonvencionális monetáris lazítás is.



Kiemelték: a devizahitelek forintosítása és az önfinanszírozási program nagyban hozzájárultak Magyarország 2016-os felminősítéséhez, és így végső soron a kockázati felárak és a magyar adósság finanszírozási költségének csökkenéséhez is, ami a költségvetés egyre alacsonyabb kamatkiadásában és a magánszektor mérséklődő kamatterhében is tetten érhető.



A kamatcsökkentések és az egyéb jegybanki intézkedések összességében azt eredményezték, hogy 2016-ban a jegybank forint kamatkiadása 50 milliárd forint alá csökkent.



Az MNB 2016. évi nyereségét a kedvező kamateredmény mellett főként a devizaárfolyam-változásból származó eredmény határozta meg. Az árfolyameredmény alakulása a hivatalos és a bekerülési árfolyam eltérésétől és az MNB devizapozíciójának változásától, gyakorlatilag az MNB devizaeladásának nagyságától függ. 2016-ban az MNB realizált árfolyameredménye 95 milliárd forint nyereség volt, amit elsősorban az állam devizaigényének kielégítéséhez kapcsolódó konverziók határoztak meg.



A tájékoztatás szerint a hozamcsökkenések hatására a költségvetés GDP-arányos kamatkiadásai 1,3 százalékponttal csökkentek 2013 és 2016 között. A külső támogató környezet mellett a kamatcsökkentéseknek és az egyéb nemkonvencionális - magasabb banki állampapír-keresletet eredményező - eszközöknek köszönhetően az állampapír-piaci hozamok 400-700 bázisponttal csökkentek 2012 és 2016 között. Az alacsonyabb hozamok mellett kibocsátott állampapírok arányának növekedésével párhuzamosan a kamatmegtakarítás hosszú távon elérheti évente a GDP 2 százalékát a jegybank szerint.



A vállalatok eredményét 2012 közepe óta a kamatcsökkentések és a növekedési hitelprogram (nhp) mintegy 230 milliárd forinttal, a GDP csaknem 0,7 százalékával növelte - írták.



A háztartások kamatkiadásai is mérséklődtek, 2015-re a korábbi magas érték kevesebb mint felét tették ki, 2016-ban a bankközi hozamok tovább mérséklődtek, tovább csökkentve a lakossági kamatkiadásokat - olvasható az MNB tájékoztatásában.