Tállai: a második adókonzultáció fókuszban, az e-számla és az új adóeljárási törvény

Az idei év két kiemelt témája a már tesztelhető e-számla, és az öt hónap múlva hatályba lépő új adóeljárási törvény lesz - tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.



Tállai András hozzátette: az adókonzultáció kiváló alkalmat teremt arra, hogy a szakma elmondhassa véleményét, ismertethesse tapasztalatait.



Kiemelte: a nyáron elindult az illegális szféra tevékenységének visszaszorításáért kialakított legújabb rendszer, az elektronikus számlázás tesztüzeme. Az éles üzemig - jövő év július 1-ig - ugyan még van idő, de az átállás megkönnyítése érdekében szükség van a lehető legszélesebb körű szakmai egyeztetésre, amelyre az őszi adókonzultáció teremt lehetőséget.



Piaci tapasztalatok már vannak, mert mintegy 200 cég regisztrált az online számla tesztoldalán - fejtette ki az államtitkár. Hozzátette, hogy az egyéves felkészülést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a lehető legtöbb szolgáltatással segíti, de az adókonzultáció eredményeként a NAV szolgáltatásai akár bővülhetnek is.



Tállai András elmondta: ősszel a parlament elé terjesztik az adóeljárást szabályozó új törvényjavaslatot, amely a legaktuálisabb témája lesz az idei adókonzultációnak. Érdemi észrevételek érkezhetnek az adóhivatal új szolgáltatásával, a kezdő vállalkozások féléves, ingyenes mentorálásával, támogatásával kapcsolatosan is.



Az államtitkár a lakosságot érintő könnyítések közül az automatikusan járó pótlékmentes részletfizetés összeghatárának a duplájára emelését emelte ki. A magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak 2018-tól már félmillió forintos tartozásig jár évente egyszer a 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény - fűzte hozzá.



Az adminisztrációs terhek enyhítéséről elmondta: az idén már az adóhivatal készítette el mintegy négymillió állampolgár személyi jövedelem-adóbevallását, és 2018. január elseje után a cégek jövedéki adóbevallását is a hatóság állítja majd ki. Az adózást kísérő papírmunka csökkentése Tállai András szerint ezután is az egyik legfontosabb téma lesz.



Tállai András emlékeztetett: először tavaly tartott adókonzultációt a NAV, amelyen a gazdasági tárca és az adóhivatal mellett a Magyarországon működő adótanácsadó cégek és több tucat adószakember vett részt. A múlt évi rendezvény sikeres volt, az állam több témakörben is megismerhette a szakmai szereplők tapasztalatait, egyúttal olyan megfontolandó ötletek is elhangoztak a hozzáértőktől, amelyek bármikor hasznosíthatók a fontosabb adóügyi változások kialakításakor - fűzte hozzá.