Szűkös a hó vége? Íme, 7 spórolós tipp igazi háziasszonyoktól!

Sokan annyira alacsony jövedelemből élnek, hogy egész egyszerűen nincs miből félretenniük, de több millióan is lehetnek azok, akiknek lenne miből félretenni, de egész egyszerűen mindig elfogy a pénzük a hónap végére -írja a Pénzcentrum , a portál ezért most valódi háziasszonyok spórolós tippjeit gyűjtötte össze:Éljen a csináld magad mozgalom!A munkaerőhiány a hazai szakembereket is utolérte, így gyakorlatilag lehetetlen jó szakembert találni, ha mégis sikerülne, akkor egy néhány perces munkáért is borsos árat kérhetnek el. Pedig manapság már egy 5-10 perces internetes videóból is megtanulhatjuk, hogyan hárítsuk el a dugulást, vagy cseréljük ki a mosdókagyló szifonját, vagyis minimális utánajárással elháríthatjuk a bajt.Felejtsd el az impulzusvásárlást!Ha a boltban meglátunk egy-egy csinos ruhadarabot, sokszor már rögtön vinnénk is pénztárhoz. Így azonban nem csoda, hogy a fizetésünk egy részét olyan ruhára költjük el, amire tulajdonképpen nincs is szükségünk.Persze ruhaneműkre szükség van, ezért ilyenkor inkább tegyük vissza a polcra a kinézett ruhát. Másnap menjünk vissza az üzletbe, és ha még mindig tetszik a ruha, akkor vegyünk meg, ha viszont elgondolkodunk rajta, akkor lehet, hogy nem is annyira jó vétel, mint elsőre gondoltuk.Számolj el önmagaddal!Mostanra már számos online vagy akár okostelefonra letölthető alkalmazást találunk, amivel nyomon követhetjük a költéseinket, sőt, akár típus szerint besorolhatjuk őket. A hónap végén csak annyi a teendőnk, hogy megnézzük, mi az a luxuscikk, ami nélkül meglennénk, mégis 5 ezer forintnál többet költöttünk rá. Ezekről érdemes inkább lemondani, és az így felszabaduló pénzt félretenni ínséges időkre.Tervezd meg a heti étkezésed!Könnyűnek tűnhet, hogy a munkahelyi ebédünket egy közeli kifőzdében vagy menzán költsük el, azonban ez nem kevés pénzünket emésztheti fel havonta. Ha csak napi ezer forintot költünk az ebédünkre, akkor már havonta legalább 20 ezer forintunkba kerül, ráadásul ennyiért ritkán kapunk kiadós és egészséges ebédet. Emiatt érdemes otthon megfőni az ebédünket, amit így nemcsak a saját ízlésünknek megfelelően fűszerezhetünk, de lehetőségünk van egészségesen elkészíteni azt és akár fele annyiból kijöhet az ebédünk (a rezsiköltséggel együtt is).Tényleg szükséged van erre?Amikor egy nagyobb dolgot vásárolunk, érdemes megvizsgálni, hogy tényleg szükségünk van-e az adott termékre. Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, öt kérdést kell feltenni magunknak:Szükségem van a termékre vagy csak szeretném megvenni?Tényleg használni/hordani fogom?Tényleg rendszeresen használom/hordom majd?Mennyit kell dolgoznom azért, hogy megvegyem?Megéri a belefektetett munkaórát?