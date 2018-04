Szja - Nyernek néhány napot az adózók

Klasszikusan ilyen a külföldről származó vagy az ingó és ingatlanvagyon eladásából származó jövedelem. Ha ilyen bevétele lenne valakinek, akkor kiegészíthetik tervezetüket papíron és elektronikus úton is. Ezt érdemes nagyon komolyan venni, mert a felelősséget a pontos adóbevallásért az adózó viseli

A statisztikák azt mutatják, hogy az eSZJA-rendszer bevezetésének egyértelmű vesztese a civil szféra: az egyszerűsítés hatására jóval kevesebben tesznek felajánlást, mint a korábbi években. Ennek hátterében az áll, hogy az eSZJA miatt az adózóknak kevésbé kell aktívnak lenniük a bevallás teljesítéséhez, azaz nem is találkoznak a felajánlás lehetőségével. Ha ugyanis nem módosítanak a NAV által kiajánlott tervezeten, az automatikusan bevallássá válik a felajánlás nélkül is. Az idei évben a munkáltatói adómegállapítás megszűnése várhatóan további kiesést okoz majd az 1%-os felajánlások terén, hiszen még többen élnek majd az eSZJA nyújtotta egyszerűsítéssel

– hívta fel a figyelmet a MAZARS.Fontos az is, hogy a tavalyi adóévre az adózók már nem kérhettek munkáltatói adómegállapítást, ám a NAV az eddigieknél szélesebb körben segíti az adófizetőket. Az eSZJA-rendszer bevezetésének egyértelmű vesztese a civil szféra: az 1%-os felajánlások összege már tavaly is 1 milliárd forinttal csökkent, a Mazars szakértői szerint idén várhatóan még kevesebben tesznek felajánlást., ugyanis az év elején életbe lépett módosítások megfosztották ettől a lehetőségtől az adóalanyokat. „Ez azonban várhatóan nem okoz majd problémát a munkavállalói oldalon, hiszen a NAV idén is elkészítette az adózók bevallási tervezetét a náluk lévő adatok alapján. Ráadásul már az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és a mezőgazdasági őstermelőknek is segít az Adóhatóság, az ő részükre is készült tervezet" – emelte ki H. Nagy Dániel, a MAZARS adóigazgatója.A MAZARS emlékeztet arra is, hogy. Azoknak a magánszemélyeknek szintén lesz dolguk az adóbevallásukkal, akiknél költségelszámolás alkalmazható (például ilyen lehet az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem), vagy olyan bevételük volt, amilyenről az Adóhatóság nem feltétlenül szerzett tudomást.– hangsúlyozta H. Nagy Dániel.A bevallási tervezetet az Ügyfélkapu segítségével nézhetik meg az adózók, ha március 15-éig nem kérték a papíralapú postázást. Erre akkor is van lehetőségük, ha még nincs ügyfélkapus hozzáférésük, a regisztrációt utólag is megtehetik ugyanis., hiszen a benyújtási határidő leteltével véglegessé válik az általa kapott tervezet. Azok, akik módosítanának a javaslaton, a NAV eSZJA portálján megtehetik ezt. Ugyanitt lehetőség van az 1%-os felajánlások megtételére is, de ez akár külön, postai úton is megtehetőmájus 22-éig., mivel a felajánlások száma csökken. A NAV adatai alapján míg 2016-ban 8,5 milliárd forintot ajánlottak fel az adózók, addig 2017-ben már csak 7,5 milliárdot. Ez átlagosan 12%-os csökkenést jelent, de egyes népszerű alapítványok esetében a különbség megközelítette a 20%-ot is.– mondta H. Nagy Dániel.