Szja - Május 22-e után automatikusan bevallás lesz a tervezetből

Az szja-bevallási tervezet már több mint egy hónapja elérhető a webes felületen, s a papíralapú postázás is folyamatos. A tervezetet érdemes átnézni, s szükség esetén módosítani, majd véglegesíteni. A jóvá nem hagyott tervezet – a mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésére kötelezettek kivételével – május 22-e után automatikusan bevallássá válik. Az őstermelőknek és az áfafizetésére kötelezetteknek ugyanis mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet a tevékenységükből származó adatokkal.



Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet, attól függően, hogy miként szeretné visszakapni az adózó az év közben többletként befizetett adót. Ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban rendelkezni kell, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.



Ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy egészségügyi hozzájárulás, és ezek összege nem több mint 200 ezer forint, akkor idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés, amit a bevallásban kell jelölni. Az első részlet fizetésének határideje 2018. május 22.



A NAV webes szja-kitöltő programját használók a fizetést megtehetik a kitöltő felületen is. A többi adózó az átutalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is befizetheti az adóját.



Az szja 1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felületen, akár papíralapon, melyet postán is beküldhet a NAV-hoz. Ha a felajánló az 1 százalékról rendelkező nyilatkozatot a NAV ügyfélszolgálatán szeretné benyújtani, akkor azt csak személyesen vagy meghatalmazottján keresztül teheti meg.