Szintézis ZRt.: 30 éve az üzleti informatika élvonalában

Szabó Dávid vezérigazgató

A cég sikeresen átesett egy vezetői generációváltáson, gazdasági mutatói évről évre erősödnek, dolgozói létszáma tavaly 20 százalékkal nőtt.– Nagy büszkeség számomra, hogy vezérigazgatóként olyan 100 százalékban magyar tulajdonosi körrel rendelkező cég élén állhatok, amely 1987 óta családi vállalkozásként ér el sikereket. Harminc év hosszú idő, nagyszerű volt úgy felnőni, hogy végigkövethettem, hogyan lesz egy kis cégből nagy, modern vállalat, több mint 110 fős létszámmal, cégcsoport szinten 300 kollégával. Elképesztően sok munka és még több remek szakember áll a Szintézis ZRt. sikere mögött – mondta Szabó Dávid, a Presztízs-díjas Szintézis ZRt. vezérigazgatója.Az elmúlt időszak egyik legnagyobb eredménye, hogy a Szintézis a világon elsőként alkalmazta a Pricer elektronikus polccímkéket barkácsáruházban, majd ipari területen is. Ennek eredményeként globálisan elindult a Pricer terjedése ezekben az új szegmensben, a polccímke gyártója pedig az Év Partnere díjjal jutalmazta a Szintézist.– 2016-ban nagy sikert értünk el azzal, hogy a norvég Vismával karöltve elnyertünk a hazai COOP tenderét. Győri vonatkozásban sokaknak ismerős lehet például a The Body Shop és a Vitamin Szalon, ezekben az üzletekben is a mi rendszereink és megoldásaink futnak – árulta el a cégvezető.

2017-re a Szintézis több lett egy vállalkozásnál, nemzetközi cégcsoporttá növekedett, Magyarországon kívül Romániában és Szlovákiában is képviselteti magát és ér el sikereket. A Szintézis Csoport magyarországi tagjai a Szintézis ERP és a Szintézis-Net Kft. szintén az IT-szektor elismert tagjai, utóbbi számos üzleti díjat tudhat már magának.– Győri vállalkozásként képzéseket tartunk a helyi vállalkozásoknak, támogatjuk a tehetséges fiatalokat, cégcsoportunk pedig tárt karokkal várja a pályakezdő és tapasztalt szakembereket – zárta Szabó Dávid vezérigazgató.