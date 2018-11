Szijjártó Sanghajban: a magyar-kínai kapcsolatok soha nem voltak olyan jók, mint ma

Magyarország és Kína kapcsolatai a történelem során soha nem voltak olyan jók, mint jelenleg - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Sanghajban, az első Kínai Nemzetközi Import Expón (CIIE) felállított magyar országpavilon megnyitóján.



Kifejtette: a magyar kormány időben felismerte a világgazdasági változások jelentőségét és eredményét, hogy a modernkori ipari forradalom tempóját legalább annyira diktálják Keletről, mint Nyugatról. Ez a felismerés vezetett a keleti nyitás politikai stratégiájáig - mondta, kiemelve, hogy ennek eredményeként az Európai Unión kívül Magyarország első számú kereskedelmi partnere és második legfontosabb exportpiaca Kína.



Tavaly megdőlt a Kínába irányuló magyar export rekordja, és "jó reményeink vannak arra, hogy az idei év végén is exportrekordot ünnepelhetünk" - közölte Szijjártó Péter.



A pavilonmegnyitón - Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében - öt vállalatközi megállapodást írtak alá.



A külgazdasági és külügyminiszter ezeket ismertetve elmondta: a Kőröstej lesz az első olyan magyar vállalat, amely élni tud azzal a lehetőséggel, hogy a kínai kormány Közép-Európában Magyarországnak biztosítja a legtöbb élelmiszerexport-engedélyt. A Kőröstej a mostani szerződéssel megkezdi tejtermékek kiszállítását Kínába.



Emellett szerződést írtak alá egy magyarországi napelempark építéséről, a létrejövő naperőmű Magyarország energiabiztonságának garantálásában egy újabb lépés - közölte.



Megállapodás született továbbá arról, hogy az Organica vállalat részt vehet egy zöldmezős beruházásban felépülő szennyvíztisztító fejlesztésében Kínában; szerződést írtak alá magyar borok kínai piaci promóciójára vonatkozóan; valamint egy megállapodást magyar kartusok exportjáról - ismertette Szijjártó Péter.



A Sanghajba látogató magyar kormányzati delegációnak tagja volt mások mellett Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is, aki a pavilonnyitó ünnepség után a közmédiának elmondta: a standon igyekeznek bemutatni olyan innovációkat, amelyek a kínai partnerek szempontjából érdekesek lehetnek. Ezek közé sorolta az autonóm járműveket, a zalaegerszegi járműipari tesztpályát, valamint a szegedi lézerkutató központot.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy a térségünkben Magyarország a leginkább kedvelt kínai befektetési célpont.



Szólt továbbá arról, hogy a gazdasági mellett a felsőoktatási, egyetemek közötti együttműködés is erősödhet hamarosan megszülető államközi megállapodásokkal.