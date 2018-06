Szijjártó Péter: akcióterv készül a beruházások növelése érdekében

Akciótervet dolgoz ki a kormány annak érdekében, hogy Magyarország még vonzóbb célpont legyen a beruházások számára, amelyek megnyeréséért globális szinten intenzív verseny folyik - tájékoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti fórumának résztvevőit pénteken Budapesten.



Megjegyezte: ahogy arra a korábbiakban is volt már példa, a kamara tagjaitól is szívesen fogad javaslatokat az elképzelések kidolgozásához. A külgazdasági és külügyminiszter június végén találkozik Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel, akivel az összegyűjtött javaslatok alapján véglegesítik a tervet, amelyet továbbítanak a kormánynak.



A tárcavezető a következő uniós ciklus költségvetési javaslatáról szólva kiemelte, határozottan ellenzik az adókulcsok egységesítését az Európai Unióban, a kormány "küzdeni fog a jelenség ellen", amely szerintük a felelőtlen gazdaságpolitikát díjazza. Az adócsökkentések politikai és gazdasági teljesítményen alapulnak, "nem ingyenesek" - hangsúlyozta a miniszter. Úgy fogalmazott, hogy az unióban nem minden ország végezte el házi feladatát a fiskális politikája rendbehozatalára, így sokan nem engedhetik meg maguknak a közterhek mérséklését. Ugyanakkor rossz útnak tartja, hogy egyes brüsszeli intézmények erre a megoldást más országok adócsökkentéseinek a megakadályozásában látják.



Szijjártó Péter kifejtette, hogy az Európai Unió komoly politikai, gazdasági, kereskedelmi és biztonsági kockázatokkal szembesül, amelyek Magyarországot is érintik. Arra is kitért, hogy a transzatlanti gazdasági, politikai és biztonsági együttműködés gazdasági része gyengül, az EU, az Amerikai Egyesült Államok és Kína kapcsolatát kereskedelmi viták feszegetik.



Ezeket a magyar álláspont szerint a legjobb lenne elkerülni - mondta utalva arra, hogy a magyar GDP 90 százalékára rúg az export, továbbá a kivitel 75 százaléka az unióba irányul, miközben az Egyesült Államok és Kína a második és harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. Magyarország érdeke az, hogy a kereskedelem minél szabadabb és mindenki számára egyenlő feltételeket biztosító legyen - húzta alá.



Hozzátette: abban reménykedik, hogy minél hamarabb sikerül békés megoldást találni a felmerült vitákra. Összegzésképpen a tárcavezető elmondta, hogy a jelenlegi nagy kihívásokkal teli globális környezetben Magyarországnak meg kell dupláznia az erőfeszítéseit a versenyképesség javítása érdekében. Ezt a célt szolgálják szerinte a további adócsökkentések, illetve azok a lépések, amelyek segítik az átállást a következő globális gazdasági korszakra.



Európai szinten is vannak teendők - figyelmeztetett utalva arra, hogy a schengeni egyezmény vívmányaiból - a külső határok közös védelme, szabad mozgás a határokon belül - nem szabad engedni.