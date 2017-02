Szijjártó: mára Japán lett a legjelentősebb ázsiai befektető Magyarországon

Japán és Magyarország gazdasági együttműködése nagyon szorossá vált az utóbbi időben. A legmagasabb technológiai színvonalat képviselő vállalatok nagymértékben hozzájárulnak a magyar gazdaság teljesítményéhez. A 151 cég összesen 4,4 milliárd dollárt (1276 milliárd forint) fektetett eddig be Magyarországon - tette hozzá.



"Ma négy új japán vállalat magyarországi beruházásáról tudtunk megállapodni. Kettő az autóiparban, egy az élelmiszeriparban, egy pedig a szállodaiparban tevékenykedik. A négy vállalat összesen 26 milliárd forintnyi beruházást és 400 új munkahelyet hoz Magyarországra" - mondta.



Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Közép-Európából Magyarország exportál a legtöbbet Japánba, tehát a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok is sikeresek. A két ország közötti kereskedelmi forgalom meghaladja a kétmilliárd dollárt. "Ezért azt szorgalmazzuk a tokiói kormánnyal egyetértésben, hogy az Európai Unió minél hamarabb kösse meg Japánnal a szabadkereskedelmi megállapodást, hiszen ez újabb piaci lehetőségeket nyitna meg a magyar termékek előtt, például az élelmiszeriparban, de más ágazatokban is" - mondta.



"Megállapodtunk a visegrádi országok és Japán kapcsolatainak szorosabbra fűzésében. Japán is úgy látja, hogy Közép-Európa jelentősen hozzájárul az európai növekedéshez, ezért a távol-keleti ország gazdasági, befektetési és kereskedelmi figyelmének nagy részét Közép-Európára fordítja. Amikor Magyarország júliusban átveszi a V4-ek soros elnökségét, akkor a V4-japán relációt az eddiginél is kiemeltebben fogjuk kezelni" - jelentette ki.



A miniszter szerint a gazdasági mellett a politikai együttműködés is nagyon szoros. Magyarországnak is az az érdeke, mint Japánnak, hogy a világnak ezen a részén béke és biztonság legyen, mert Budapestnek fontos gazdasági partnerei vannak a térségben. Japán és Magyarország a lehető leghatározottabban elítéli az észak-koreai rakétakísérleteket, amelyek alapjaiban veszélyeztetik a térség biztonságát.



A két ország hasonló álláspontot képvisel a migráció tekintetében, hiszen Japán is rendkívül szigorú migrációs politikát folytat, nemzeti szuverenitását előtérbe helyezve maga szeret dönteni arról, hogy kit fogad be az országba. Eközben azonban Japán nagyon komoly humanitárius tevékenységet végez a Közel-Keleten, ahol Magyarország a keresztény közösségek védelmében lép fel.



A terrorellenes küzdelemben is számíthat egymásra a két ország, mindkettő tagja az Iszlám Állam (IÁ) nevű dzsihadista szervezet elleni nemzetközi koalíciónak, s egyetért abban, hogy a világra ma a legnagyobb veszélyt ez a terrorszervezet jelenti - mondta Szijjártó Péter.