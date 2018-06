Szijjártó: Magyarország sikeresen áll át a digitális gazdaság korszakára

Magyarország sikeresen áll át a gazdaság forradalmi megújulását jelentő digitális korszakra, ezt mutatják az olyan baden-württembergi óriásvállalatok beruházásai is, mint a Bosch, a Daimler és az SAP - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-nek a német tartomány fővárosában, Stuttgartban folytatott tárgyalásait értékelve.



A miniszter kiemelte, hogy a magyar gazdaság korszakhatárhoz érkezett, mert a világgazdaság átlép egy új szakaszba. Ebben mindennapossá válik olyan technológiák alkalmazása, amelyekről eddig "nem is álmodhattunk volna", ezért az országok számára a korszakváltás sikerességét meghatározza, hogy hová helyezik a beruházásaikat a világgazdaság új szakaszát megjelenítő nagyvállalatok.



Magyarország sikeres ebben a váltásban, ezt mutatja, hogy a digitális korszak "tempóját diktáló" nagyvállalatok "egymás után hozzák Magyarországra az új beruházásaikat" - húzta alá Szijjártó Péter. A Daimler már a második magyarországi üzemét építi, amely a járműipari társaság "egyik leginnovatívabb gyára lesz", és a Bosch is sorra indítja el az országban az önvezető autókhoz és az elektromobilitáshoz szükséges technológiákat előállító mérnöki beruházásokat, de ugyanígy tesz mások mellett a sebességváltókat gyártó ZF is - mondta a miniszter. Telefonon adott nyilatkozatában kiemelte: tárgyalópartnerei mind arról biztosították, hogy "kifejezetten kedvezőnek találják a beruházási környezetet, és újabb beruházásokat hoznak Magyarországra".



A zalaegerszegi járműipari tesztpálya és a 2019-es költségvetési törvény és adótörvény tervezete is azt szolgálja, hogy Magyarország továbbra is sikeresen tudja vonzani a digitális ipari korszak legjelentősebb beruházásait - mondta Szijjártó Péter. A miniszter gazdasági vezetőkkel folytatott tárgyalási mellett találkozott Winfried Kretschmann tartományi miniszterelnökkel, a Zöldek politikusával is.



A megbeszélésről elmondta, hogy mindkét fél nagyra értékeli a gazdasági és az oktatási együttműködést. Rámutatott, hogy Baden-Württemberg kormánya a német nyelvű budapesti Andrássy Egyetem egyik főfenntartója. Hozzátette, hogy a tartományi miniszterelnöktől hivatalos látogatásra szóló meghívást is kapott, az októberi találkozón nemcsak a gazdasági és oktatási, hanem a politikai kapcsolatrendszerről is részletesen tárgyalnak majd.