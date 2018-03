Szijjártó: Magyarország a gazdasági versenyképesség és biztonság szempontjából Európa élmezőnyébe tartozik

Magyarország a gazdasági versenyképesség és biztonság szempontjából egyaránt Európa élmezőnyébe tartozik - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az autóipari Modine Hungária Kft. új gyártóüzemének keddi átadó ünnepségén, Mezőkövesden. Szijjártó Péter újabb jelentős magyar gazdasági sikernek nevezve a fejlesztést, hangsúlyozta, hogy a nemzetközi gazdasági életben "elképesztő, őrült verseny zajlik a beruházásokért, a nagyvállalatok bizalmáért és a munkahelyekért". A világgazdaságban új időszámítás kezdődött, "modernkori ipari forradalom zajlik, melynek zászlóshajója az autóipar" - tette hozzá.A magyar gazdaság feladata, hogy ebben a korszakban is sikeres legyen, és az eddigi eredmények alapján az ország nem csupán helytáll, de a legsikeresebbek közé tartozik Európában - mutatott rá a tárcavezető. Emlékeztetett rá, 2017-ben "nemzetgazdasági történelmi rekordot elérve" az export meghaladta a 100 milliárd eurót, míg az országba érkező nagyberuházások száma 71-ről 96-ra nőtt. Ehhez szavai szerint arra volt szükség, hogy Magyarországon legyenek Európa legalacsonyabb adói, de nélkülözhetetlen a jól képzett, szorgalmas munkaerő és a biztonság is.Megismételte, a feldolgozóipari teljesítmény közel 29 százalékát az autóipar adja, amely 175 ezer embernek biztosít munkát és termékeinek 92 százalékát exportálja. Idén januárban az iparág a tavalyi rekordév után 10 százalékos bővülést ért el.Kifejtette, Magyarország e téren is sikeres korszakváltását tükrözi, hogy az Audi Magyarországon kezdte meg elektromos motorjainak előállítását, a Samsung SDI ide hozta elektromos autókba szánt akkumulátorainak gyártását, a német Bosch, Continental és a thyssenkrupp pedig kutatás-fejlesztési tevékenységeit telepítette az országba. Magyarország ezzel továbbra is a kontinens autóipari zászlóshajója - jelentette ki a miniszter.Szijjártó Péter hangsúlyozta: a világ 4 földrészén több mint 11 ezer embert foglalkoztató amerikai Modine 6,2 milliárd forintból finanszírozott mezőkövesdi kapacitásbővítése egy újabb csúcstechnológiát képviselő beruházás, melyhez a kormány 3,1 milliárd forint értékű fejlesztési adókedvezménnyel járul hozzá.Kitért arra is, hogy a Magyarországon működő 1700 amerikai vállalat ma a második legnagyobb beruházói közösség, mely több mint 100 ezer hazai munkavállalót foglalkoztat. Jelezte: az Egyesült Államok elsőszámú exportpiacunk az unión kívül, a befektetésösztönző ügynökség pedig jelenleg is 11 amerikai céggel tárgyal újabb beruházásokról, míg tavaly tíz amerikai nagyberuházásról állapodtak meg.Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője arról beszélt: a kormány még a válság idején célként határozta meg a munkahelyek megtartását, a foglalkoztatás bővítését. Az ehhez szükséges intézkedések és gazdasági környezet megteremtésének eredményeként azóta 12-ről 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliség és 735 ezer új munkahely jött létre. Mezőkövesden ma harmadával többen dolgoznak, mint nyolc éve, és mára a Modine Hungária Kft-nek is köszönhetően a város és környéke egyikévé vált a legjobban fejlődő térségeknek - fogalmazott.Thomas Marry, a Modine Manufacturing Company ügyvezető alelnöke azt emelte ki, hogy a 102 éve működő cég ideális helyszínt talált Mezőkövesden és nagyszerű partnert a magyar kormányban és a befektetési ügynökségben a 200 új munkahelyet teremtő fejlesztéshez. Az egy év alatt felépült új üzemben teher- és haszongépjárművekhez gyártanak majd hűtőberendezéseket, a következő évekre szóló terveikben a magyar leányvállalat további bővítése is szerepel.Németh Zoltán, a Modine Hungária Kft. ügyvezető igazgatója közölte: 2015-ben kezdték el Mezőkövesden alumínium olajhűtők és töltőlevegő hűtők gyártását, ám hamarosan kiderült, szükség van a gyár és a terület bővítésére. A szomszédos szántók megvásárlását a kormány az ingatlanok kiemelt beruházási célterületté nyilvánításával segítette - mondta. Felidézte: az építkezést megelőző régészeti feltárás 5. századi szarmata leleteket hozott felszínre.Ferkete Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester kiemelte: a város legnagyobb foglalkoztatójának és helyiadó-befizetőjének számító cég az elmúlt években példátlan fejlesztést hajtott végre, mellyel új fejezetet nyit Mezőkövesd történetében és elérhető közelségbe hozza a teljes foglalkoztatást.A 2017-es pénzügyi évben 1,5 milliárd dollár árbevételű Modine hőtechnikai berendezések és alkatrészek gyártásával foglalkozik, hűtő és fűtő berendezéseket és rendszereket kínál a globális piacokon. A multinacionális nagyvállalat székhelye az Egyesült Államokban, Wisconsin államban Racine-ban, míg további üzemei Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában, Ázsiában és Afrikában találhatók.A Modine Hungária Kft. 1991. óta működő mezőkövesdi üzeme a konszern legsikeresebb európai gyáraként egyben Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legjelentősebb munkáltatója is. Másik magyarországi telephelye, a zöldmezős beruházásként megépült gyöngyösi üzem Heves meghatározó foglalkoztatója.