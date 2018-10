Szijjártó: busásan megtérül a BMW-beruházás támogatása

Szijjártó Péter az aláírási ceremónián bejelentette azt is, hogy a kormány döntése értelmében a leendő BMW autógyár telephelyéhez közel új csomópontot alakítanak ki az M35-ös autópályán, 2x2 kétsávosra bővítik az odavezető összekötő utat, konténerterminált építenek villamosított vasúti összeköttetéssel, új telekommunikációs és gázhálózatot alakítanak ki.



Az egymilliárd eurót meghaladó beruházásból felépülő, 560 focipályának megfelelő területen megvalósuló leendő debreceni BMW-gyárban évente 150 ezer gépkocsit gyártanak majd, és több mint ezer új munkahelyet teremtenek - sorolta a külgazdasági miniszter.



Szijjártó Péter "különleges, kivételes" sikertörténetnek nevezte, hogy a BMW gyárat épít Magyarországon, Debrecenben, ami elismerése a magyar emberek szorgalmának, tehetségének, a debreceniek profizmusának és a magyar gazdaságpolitikának.



A tárca vezetője szerint ez beruházás is bizonyítja, hogy jó döntés volt bevezetni Európa legalacsonyabb adóját, német mintára bevezetni a duális szakképzést és átalakítani a felsőoktatást.



"Globális, újkori ipari forradalom zajlik körülöttünk", aminek az autóipar a meghatározója, s "ma az autóipar a magyar gazdaság gerincoszlopa" - ecsetelte.



Szijjártó Péter szerint a magyar gazdaság "dimenzióváltás állapotában van", ahová érdemes lesz a magas technológiát, a kutatás-fejlesztési eredményeket befektetni.



Hozzátette: tavaly 8 ezer milliárd forintot termelt a magyar autóipar, az idén pedig újabb nemzetgazdasági rekord dőlhet meg: az autóipar teljesítménye meghaladhatja a 9 ezer milliárd forintot. Jelezte az is, hogy a Magyarországon gyártott autók 91,1 százalékát exportálják.



"A BMW debreceni beruházása ezt a lendületet viszi tovább", ami jó lehetőséget teremt arra, hogy a gazdasági növekedés tartósan 4 százalék fölött legyen - mutatott rá a külügyminiszter.



Szijjártó Péter méltatta, hogy ma Magyarországon 6 ezer német vállalat 300 ezer magyar embert foglalkoztat, Németország a legnagyobb befektető, s hazánk első számú gazdasági partnere. A Németországba irányuló magyar export az idén meg fogja haladni a 30 milliárd eurót - fűzte hozzá.



A tárca vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik a beruházás bejelentését megelőző 14 hónapig tartó tárgyalásokon képviselték a magyar érdekeket, külön is megnevezve a jelen levő Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, akinek a tárcája "oroszlánrészt vállalt a beruházás előkészítésében".



Szijjártó Péter bejelentette: a külgazdasági és külügyi tárca és az innovációs tárca a közeljövőben közösen terjeszt be versenyképességi csomagot a kormánynak.



Oliver Zipse, a BMW csoport igazgatótanácsának tagja azt mondta, több mint 160 európai helyszínt vizsgáltak meg mielőtt "Debrecenben megtalálták amit keresnek". Jelezte, hogy a döntésben sokat számított a város hozzáállása, a jó infrastruktúra, a megfelelő nagyságú terület megléte és a képzett munkaerő rendelkezésre állása, illetve az, hogy mind a magyar kormány, mind a debreceni önkormányzat elkötelezte magát megfelelő képzések indítására.



Tavaly a BMW 2,4 millió gépkocsit értékesített, ebből 1,1 milliót Európában - támasztotta alá, miért bővítik a kontinensen a gyártókapacitást.



Oliver Zipse közlése szerint 2019-ben kezdik meg a terepmunkákat, a környezeti infrastruktúra kialakítása után kezdődi az építkezés, majd a gépek, robotok telepítése.



Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere arról beszélt, hogy a BMW csoport beruházását a város közgyűlésében egyhangúlag szavazták meg az aláírásra kerülő szerződést, "ebben a tekintetben nem volt kormánypárt és ellenzék, csak egy közös érdek, (...) hogy létrejöjjön Debrecen és a BMW csoport együttműködése".



A polgármester "történelmi léptékűnek" nevezte Debrecen megelőző négy évének eredményeit: több mint 500 milliárd forint működő tőke érkezett a városba, és több mint hatezer új munkahely létesült. Papp László szerint Debrecen fejlődésében a kormánynak kiemelkedő szerepe van: "ilyen nagyságrendű tőke csak olyan országot, olyan várost választ, ahol stabilitás, biztonság és kitűnő együttműködés jellemzi a mindennapokat".



"A ma aláírásra kerülő szerződéssel Debrecen arra vállal kötelezettséget, hogy a BMW új gyárának felépítéséhez szükséges előfeltételeket, az ipari terület beruházási célnak megfelelő kialakítását elvégzi, és egy év múlva beruházásra alkalmas állapotban átadja a befektető részére" - mondta Papp László polgármester, majd Oliver Zipse-vel aláírták a beruházás előzetes adás-vételi szerződését.



Ezt követően Szijjártó Péter és Oliver Zipse aláírta a kormányzati támogatást rögzítő szerződést.



Palkovics László az esemény alkalmából a közmédiának elmondta, a BMW-vel olyan "csodálatos világ" jelenik meg Magyarországon, amely egyszerre gyártókapacitást és innovációs kapacitást is jelent, és ez teljesen át fogja rendezni a régió térképét. Felidézte, hogy a BMW 40 évvel ezelőtt egy magas munkanélküliséggel küzdő kis németországi faluban jelent meg, amely ma Európa egyik innovációs, oktatási központja. Debrecen ehhez képest sokkal jobb helyzetből indul, amelyet ezzel a döntéssel még magasabbra lehet emelni - tette hozzá.



A BMW befektetési döntésének egyik fontos elemeként beszélt a miniszter a környék magas oktatás színvonaláról. Szimbolikusnak nevezte, hogy a pénteki fórumot a Debreceni Egyetemen tartja a német cég, szavai szerint ez azt jelenti, hogy a cég számít az egyetemre, számít az oktatásra, a kutatásra és a befektetői környezetre.