Szijjártó: az autóipar a magyar gazdaság zászlóshajója

A magyar gazdaság zászlóshajója az autóipar, amely tavaly már nyolcezer milliárd forint termelési értéket állított elő, napjaikban 175 ezer embert foglalkoztat - mondta Szijjártó Péter csütörtökön Békéscsabán, a Csaba Metál Zrt. új üzemcsarnokának avatásán.



A külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazat továbbra is dinamikusan bővül, már az idei év eddigi adatai is 10 százalékos emelkedést mutatnak. A miniszter felavatta a nagy nyomáson előállított alumínium autóalkatrészek gyártásával foglalkozó Csaba Metál új békéscsabai gyártócsarnokát és jelképesen a szeghalmit is.



Az összesen 5,7 milliárd forintos beruházáshoz 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásban részesült a cég. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Csaba Metál további 3,7 milliárd forintos fejlesztést tervez, amelyhez várhatóan újabb 1,3 milliárd forintos támogatásban részesülhet.