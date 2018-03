Szijjártó: az autóipar a magyar gazdaság zászlóshajója

A magyar gazdaság zászlóshajója az autóipar, amely tavaly már nyolcezermilliárd forint termelési értéket állított elő, napjaikban 175 ezer embert foglalkoztat - mondta Szijjártó Péter csütörtökön Békéscsabán, a Csaba Metál Zrt. új üzemcsarnokának avatásán. A külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazat továbbra is dinamikusan bővül, már az idei év eddigi adatai is 10 százalékos emelkedést mutatnak.



A miniszter felavatta a nagy nyomáson előállított alumínium autóalkatrészek gyártásával foglalkozó Csaba Metál új békéscsabai gyártócsarnokát és jelképesen a szeghalmit is. Az összesen 5,7 milliárd forintos beruházáshoz 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásban részesült a cég. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Csaba Metál további 3,7 milliárd forintos fejlesztést tervez, amelyhez várhatóan újabb 1,3 milliárd forintos támogatásban részesülhet. A zrt. békéscsabai telephelyén 4000 négyzetméteres, a szeghalmi gyártóbázison pedig 3500 négyzetméteres gyártócsarnok épült, valamint számtalan ipari robottal és fémmegmunkáló berendezéssel bővült a nagynyomáson alumínium alkatrészeket gyártó társaság.



A beruházással 165 új munkahely jött létre. A miniszter szerint immár a magyar érdekeltségű cégek is képesek helytállni a világpiacon, ezt példázza, hogy a Csaba Metál Zrt, alkatrészei megtalálhatók például a Jaguár, az Audi, a Mercedes típusú autókban is. A miniszter Majoros Bélával, a társaság tulajdonos vezérigazgatójával megállapodott abban is, hogy 77. -ként a Csaba Metál Zrt. is csatlakozik a kormányzat stratégiai partnereinek sorába. Majoros Béla felidézte, hogy 25 éves múltra visszatekintő cégében az intenzív fejlesztés időszaka 2010-ben kezdődött, az akkori 4,7 milliárd forintról az idén közel 18 milliárd forintra nő az árbevételük, dolgozóik száma 467-ről 980-ra emelkedett. Vantara Gyula, Békéscsaba és környékének országgyűlési képviselője (Fidesz) példaértékűnek nevezte a cég töretlen növekedését.



Mint mondta, a társaság már nem csak békéscsabai, de regionális szinten is meghatározó vállalattá vált. Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere (független) a Csaba Metál Zrt. és a kormány kiváló együttműködését méltatta, és mint mondta, hasonlóan jól együttműködik a városi önkormányzat és a kormány is. Hangsúlyozta: Békéscsaba fejlesztésére a kormány az átlagosnál jobban odafigyel hiszen a Modern városok program keretében már épül az M44-es gyorsforgalmi út, de napirenden van a békéscsabai repülőtér bővítése, valamint a vasútállomáson egy konténer terminál megépítése is. A Csaba Metál Zrt. értékesítési nettó árbevétele 2017-ben meghaladta a 15,2 milliárd forintot, 2018-ra 17,9 milliárd forintot terveznek. A tavalyi adózott eredmény 1,592 milliárd forintot ért el, az idei terv pedig 2,246 milliárd forint.